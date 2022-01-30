03:55 30.01.2022 (обновлено: 06:32 30.01.2022)
Премьер Японии созывает заседание СНБ после ракетного пуска КНДР
Киодо: премьер Японии созывает заседание СНБ после предполагаемого ракетного пуска КНДР
Вид на Токио. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.
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В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. По данным телеканала NHK, Кисида "наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".
Позже генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что, несмотря на то, что точные характеристики ракеты еще анализируется, "предполагается, исходя из стандартных показателей баллистических ракет, что снаряд пролетел около 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в 2 тысячи километров, а время полета составило около 30 минут".
В связи с предполагаемым ракетным пуском правительство Японии выразило "решительный протест", добавил генсек кабмина.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже седьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".