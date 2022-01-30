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В Кемерово 20 домов остались без воды из-за повреждения трубопровода
В Кемерово 20 домов остались без воды из-за повреждения трубопровода - РИА Новости, 30.01.2022
В Кемерово 20 домов остались без воды из-за повреждения трубопровода
Двенадцать домов Ленинского района города Кемерово остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:30
2022-01-30T17:31
происшествия
ленинский район
кемерово
жкх
водоснабжение
россия
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КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать домов Ленинского района города Кемерово остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации города."В районе дома 48 по бульвару Строителей произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм… Ориентировочно до полуночи отключено холодное водоснабжение по адресам: бульвар Строителей, 46, 48, 50, 50/2, 52, 54а, 56/2, улица Марковцева, 12, 12/1, 12а, 12б, 14", - говорится в сообщении.Уточняется, что по адресам: улица Марковцева, 12, и бульвар Строителей, 46, 52 организован подвоз воды. Отмечается, что машины с питьевой водой будут стоять до устранения аварии.Также из-за прорыва затопило участок дороги на бульваре Строителей.Специалисты компании "Кемвод" занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие "Дэк" расчищают ливневки.
https://ria.ru/20220128/atmosfera-1769911077.html
ленинский район
кемерово
россия
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происшествия, ленинский район, кемерово, жкх, водоснабжение, россия
17:30 30.01.2022 (обновлено: 17:31 30.01.2022)
 
В Кемерово 20 домов остались без воды из-за повреждения трубопровода

В Кемерово 20 домов остались без водоснабжения из-за повреждения трубопровода

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкДым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове
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КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать домов Ленинского района города Кемерово остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации города.
"В районе дома 48 по бульвару Строителей произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм… Ориентировочно до полуночи отключено холодное водоснабжение по адресам: бульвар Строителей, 46, 48, 50, 50/2, 52, 54а, 56/2, улица Марковцева, 12, 12/1, 12а, 12б, 14", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по адресам: улица Марковцева, 12, и бульвар Строителей, 46, 52 организован подвоз воды. Отмечается, что машины с питьевой водой будут стоять до устранения аварии.
Также из-за прорыва затопило участок дороги на бульваре Строителей.
Специалисты компании "Кемвод" занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие "Дэк" расчищают ливневки.
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ПроисшествияЛенинский районКемеровоЖКХВодоснабжениеРоссия
 
 
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