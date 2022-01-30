https://ria.ru/20220130/velikobritaniya-1770204322.html
Климов прокомментировал идею об изъятии Лондоном собственности "олигархов"
Климов прокомментировал идею об изъятии Лондоном собственности "олигархов" - РИА Новости, 30.01.2022
Климов прокомментировал идею об изъятии Лондоном собственности "олигархов"
Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у "российских олигархов" сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:41
2022-01-30T16:41
2022-01-30T16:41
экономика
лондон
гонконг
андрей климов
россия
лиз трасс
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у "российских олигархов" сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января."Президент РФ еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет что многие из них вкладывались в "Лондонград". Они наивно доверились джентльменам-англосаксам", - сказал Климов.Он подчеркнул, что "технически реализация подобных "санкций" возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих".При этом "сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани", заключил политик.
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770180391.html
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экономика, лондон, гонконг, андрей климов, россия, лиз трасс
Климов прокомментировал идею об изъятии Лондоном собственности "олигархов"
Сенатор Климов: изъятие Лондоном собственности у "олигархов" вызовет отток капиталов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у "российских олигархов" сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс
заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России
в случае эскалации ситуации вокруг Украины
. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
"Президент РФ еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет что многие из них вкладывались в "Лондонград". Они наивно доверились джентльменам-англосаксам", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что "технически реализация подобных "санкций" возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих".
При этом "сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани", заключил политик.