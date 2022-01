https://ria.ru/20220130/ugroza-1770205610.html

Британского министра окрестили бормочущей дурой после слов о России

2022-01-30T16:53

2022-01-30T16:53

2022-01-30T18:17

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph резко отреагировали на статью главы МИД Великобритании Лиз Трасс о необходимости противостоять "российской угрозе". Многие посчитали, что такая озабоченность, в частности, по поводу Украины — не более чем глупые фантазии."Поджигатели войны! Ты делаешь это для того, чтобы отвлечь внимание людей от отвратительной лжи и злоупотребления своими служебными обязанностями", — считает Elisa Stubbs."Пошла вон! Ты бормочущая дура! Целый день строишь свои дурацкие фантазии о каком-то СМЕРШе! Вы никогда не задумывались о том, что это враждебные западные силы концентрируются вокруг границ России. Никогда не ставили себя на место Путина и не задавались вопросом, что бы вы сделали, если бы Франция и вся Европа начали направлять оружие на Великобританию. <...> Дураки. Именно такие, как ты, спровоцируют войну", — возмутился chris bell."Какое отношение Украина имеет к Великобритании?" — задался вопросом Terence Courtnadge."Если Путин вторгнется на Украину, Запад направит ему строгое письмо с осуждением его действий. Он, должно быть, просто дрожит от страха", — сыронизировал Biffle McSniffle."Лучше бы The Telegraph опубликовал статью с выступлением Лаврова. Отсутствие ума у Лиз Трасс просто пугает!" — подытожили читатели.Ранее Лиз Трасс опубликовала в газете The Telegraph статью, в которой высказалась о "воинственности" со стороны России и противостоянии этой "явной и реальной угрозе". По ее мнению, помимо ситуации вокруг Украины, Москва пытается обострить ситуацию на Западных Балканах и других границах со странами НАТО. В этот "критический момент" Лондон объединяет усилия со своими союзниками для предотвращения "агрессии", утверждает глава ведомства.В Москве не раз опровергали подобные заявления, подчеркивая, что сообщения о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

