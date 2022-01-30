17:09 30.01.2022 (обновлено: 18:11 30.01.2022)
Регулятор ФРГ рассказал о процессе сертификации "Северного потока — 2"
Глава регулятора ФРГ Хоманн сомневается, что "Северный поток — 2" сертифицируют до лета
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2"
БЕРЛИН, 30 янв — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) пока не получило все необходимые документы по немецкой дочке Nord Stream 2 AG, что необходимо для сертификации "Северного потока — 2" заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава ведомства Йохен Хоманн.
"Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию", — сказал он.
По словам чиновника, "едва ли" процесс завершится в первой половине года.
Хоманн напомнил, что в случае отрицательного решения оператор сможет опротестовать это в суде, и тогда процедура затянется.
Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора — в ноябре ее приостановили до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку", которая подаст новую заявку.