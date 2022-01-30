https://ria.ru/20220130/sertifikatsiya-1770206936.html

Регулятор ФРГ рассказал о процессе сертификации "Северного потока — 2"

Регулятор ФРГ рассказал о процессе сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 30.01.2022

Регулятор ФРГ рассказал о процессе сертификации "Северного потока — 2"

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) пока не получило все необходимые документы по немецкой дочке Nord Stream 2 AG, что необходимо для сертификации... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:09

2022-01-30T17:09

2022-01-30T18:11

в мире

германия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 30 янв — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) пока не получило все необходимые документы по немецкой дочке Nord Stream 2 AG, что необходимо для сертификации "Северного потока — 2" заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава ведомства Йохен Хоманн.По словам чиновника, "едва ли" процесс завершится в первой половине года.Хоманн напомнил, что в случае отрицательного решения оператор сможет опротестовать это в суде, и тогда процедура затянется.Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора — в ноябре ее приостановили до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку", которая подаст новую заявку.

https://ria.ru/20220128/gaz-1770074963.html

германия

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в мире, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag