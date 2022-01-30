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После смерти женщины во время липосакции в Москве организовали проверку
После смерти женщины во время липосакции в Москве организовали проверку - РИА Новости, 30.01.2022
После смерти женщины во время липосакции в Москве организовали проверку
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти женщины после липосакции в столичной клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:13
2022-01-30T15:13
2022-01-30T15:13
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти женщины после липосакции в столичной клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что женщина в Москве умерла во время пластической операции, по данному факту прокуратура начала проверку. Детали рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах: девушка 1993 года рождения обратилась в столичную частную клинику для того, чтобы сделать липосакцию. Во время операции ее состояние ухудшилось, ее отвезли в городскую больницу, но спасти не смогли, она умерла."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
После смерти женщины во время липосакции в Москве организовали проверку
Росздравнадзор проведет проверку после смерти женщины во время липосакции в Москве