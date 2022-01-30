https://ria.ru/20220130/remont-1770169198.html
В Москве в 2022 году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов
В Москве в 2022 году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 30.01.2022
В Москве в 2022 году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:13
2022-01-30T09:13
2022-01-30T09:13
общество
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В городе ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что капитальный ремонт пройдет в восьми коллекторах, в том числе "Строгино", "Осенний", "Бахрушинский" и "Моховой"."Проведем работы по восстановлению разрушенного слоя бетона, гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозийной защиты арматуры. Обновим дренажные системы, выполним комплекс мероприятий, направленных на продление сроков эксплуатации несущих конструкций объектов", - рассказал заммэра.Модернизация запланирована в пяти коллекторах, в том числе таких крупных и значимых для города, как "Ярцевский" и "Можайский".Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
https://realty.ria.ru/20220114/remont-1767818079.html
https://ria.ru/20211209/dorogi-1762947444.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия
В Москве в 2022 году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов
Заммэра Бирюков: в Москве в 2022 году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что капитальный ремонт пройдет в восьми коллекторах, в том числе "Строгино", "Осенний", "Бахрушинский" и "Моховой".
"Проведем работы по восстановлению разрушенного слоя бетона, гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозийной защиты арматуры. Обновим дренажные системы, выполним комплекс мероприятий, направленных на продление сроков эксплуатации несущих конструкций объектов", - рассказал заммэра.
Модернизация запланирована в пяти коллекторах, в том числе таких крупных и значимых для города, как "Ярцевский" и "Можайский".
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.