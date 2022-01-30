ЕС прокомментировал решение Москвы запретить въезд некоторым представителям
Боррель раскритиковал решение Москвы запретить въезд некоторым представителям ЕС
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал решение России на основе принципа паритета расширить список представителей европейских государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию, и пригрозил санкциями.
МИД России в пятницу сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ - туда вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), некоторые политики стран-членов Евросоюза, институтов ЕС. Как следует из заявления ведомства, Москва решила расширить ответный список по принципу взаимности и паритетности. По данным российского МИД, ответный список пополнили те, кто несет "персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ". Решение связано с тем, что ЕС продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России, а также "штампует" дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.