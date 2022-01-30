https://ria.ru/20220130/pozhar-1770193769.html
При пожаре в доме в Кемеровской области погиб ребенок
При пожаре в доме в Кемеровской области погиб ребенок - РИА Новости, 30.01.2022
При пожаре в доме в Кемеровской области погиб ребенок
Ребенок погиб, еще четыре человека пострадали во время пожара в деревянном частном доме в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:41
2022-01-30T14:41
2022-01-30T14:41
происшествия
кемеровская область
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ребенок погиб, еще четыре человека пострадали во время пожара в деревянном частном доме в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар в одноэтажном деревянном доме в населенном пункте Каменный Кемеровской области ликвидирован. Пострадали пять человек, из них погиб один ребенок, четыре человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, кемеровская область
При пожаре в доме в Кемеровской области погиб ребенок
При пожаре в доме в населенном пункте Каменный Кемеровской области погиб ребенок