https://ria.ru/20220130/orvi-1770167389.html

Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ

Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ - РИА Новости, 30.01.2022

Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ

Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:22

2022-01-30T08:22

2022-01-30T08:22

общество

орви

андрей тяжельников

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, гигиена при заболевании не отменяется и крайне важна, ведь через пот выходят токсины, и надо помогать коже справляться с этим процессом, очищая ее. Но поддерживать гигиену нужно щадящими способами в зависимости от состояния больного."Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается", - сказал Тяжельников.Он отметил, что организм борется с инфекцией, и все системы работают в режиме повышенной нагрузки, ускоряются обменные процессы, кровообращение, а горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце, спровоцирует еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, нужно отложить до полного выздоровления."Эфирные масла можно применять, не обязательно добавляя их в ванну. Масла употребляются издавна и обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Можно капать их, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах", - рассказал Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что при ознобе нужно согреваться сухим теплом.Врач подчеркнул, что при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней."Либо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику. Сейчас в московских поликлиниках нет очередей, жители получают медпомощь в тот же день — среднее время ожидания приема не превышает 30 минут. Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжелое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию "122", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770144974.html

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769544145.html

https://ria.ru/20220129/alkogol-1770096909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, орви, андрей тяжельников