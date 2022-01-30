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Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ
Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ - РИА Новости, 30.01.2022
Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ
Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T08:22
2022-01-30T08:22
общество
орви
андрей тяжельников
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, гигиена при заболевании не отменяется и крайне важна, ведь через пот выходят токсины, и надо помогать коже справляться с этим процессом, очищая ее. Но поддерживать гигиену нужно щадящими способами в зависимости от состояния больного."Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается", - сказал Тяжельников.Он отметил, что организм борется с инфекцией, и все системы работают в режиме повышенной нагрузки, ускоряются обменные процессы, кровообращение, а горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце, спровоцирует еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, нужно отложить до полного выздоровления."Эфирные масла можно применять, не обязательно добавляя их в ванну. Масла употребляются издавна и обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Можно капать их, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах", - рассказал Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что при ознобе нужно согреваться сухим теплом.Врач подчеркнул, что при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней."Либо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику. Сейчас в московских поликлиниках нет очередей, жители получают медпомощь в тот же день — среднее время ожидания приема не превышает 30 минут. Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжелое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию "122", - добавил Тяжельников.
https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770144974.html
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общество, орви, андрей тяжельников
08:22 30.01.2022
 
Врач посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ

Врач Андрей Тяжельников посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на пятиминутный душ

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врач осматривает пациента . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам врача, гигиена при заболевании не отменяется и крайне важна, ведь через пот выходят токсины, и надо помогать коже справляться с этим процессом, очищая ее. Но поддерживать гигиену нужно щадящими способами в зависимости от состояния больного.
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"Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается", - сказал Тяжельников.
Он отметил, что организм борется с инфекцией, и все системы работают в режиме повышенной нагрузки, ускоряются обменные процессы, кровообращение, а горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце, спровоцирует еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, нужно отложить до полного выздоровления.
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"Эфирные масла можно применять, не обязательно добавляя их в ванну. Масла употребляются издавна и обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Можно капать их, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах", - рассказал Тяжельников.
Собеседник агентства уточнил, что при ознобе нужно согреваться сухим теплом.
"Можно надеть дополнительную шерстяную одежду, теплые носки, укрыть больного дополнительным пледом. В то же время не нужно устраивать паровую баню под одеялом и разогревать больного горячими напитками, добиваясь обильного потоотделения. Достаточно согреться до комфортного состояния. Если температура у больного меньше 38 градусов, то ее не надо сбивать никакими способами – ни лекарствами, ни чаем с малиной. Если больше 38, то следует принимать жаропонижающие средства", - добавил он.
Врач подчеркнул, что при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней.
"Либо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику. Сейчас в московских поликлиниках нет очередей, жители получают медпомощь в тот же день — среднее время ожидания приема не превышает 30 минут. Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжелое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию "122", - добавил Тяжельников.
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ОбществоОРВИАндрей Тяжельников
 
 
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