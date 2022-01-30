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Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили в Москвы в 2021 году
Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили в Москвы в 2021 году - РИА Новости, 01.02.2022
Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили в Москвы в 2021 году
Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили с городских объектов в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-30T09:52
2022-01-30T09:52
2022-02-01T16:05
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили с городских объектов в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства удалили более 20 тысяч вандальных надписей и рисунков в 2021 году. Эта работа ведется круглогодично в рамках содержания городской инфраструктуры. Ежедневно специалисты очищают от несанкционированных изображений порядка 30 объектов", - говорится в сообщении.Сотрудники ГБУ "Жилищник" очищают фасады жилых домов, районные сооружения, ограждения, скамейки, игровое и спортивное оборудование во дворах. Сотрудники ГБУ "Гормост" удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки.Также отмечается, что гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью специальных средств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой.В департаменте ЖКХ отметили, что применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению. На поверхности могут оставаться разводы, помутнения и так называемые ожоги."Чаще всего такие проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остеклённых поверхностей надземных переходов. В таких случаях изображения приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили с городских объектов в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства удалили более 20 тысяч вандальных надписей и рисунков в 2021 году. Эта работа ведется круглогодично в рамках содержания городской инфраструктуры. Ежедневно специалисты очищают от несанкционированных изображений порядка 30 объектов", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГБУ "Жилищник
" очищают фасады жилых домов, районные сооружения, ограждения, скамейки, игровое и спортивное оборудование во дворах. Сотрудники ГБУ "Гормост" удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки.
"Чаще всего рисунки наносят с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Удалить такие надписи можно двумя способами. Например, с грубых каменных поверхностей облицовочных камней, которые встречаются на мостах или набережных, краска удаляется путем пескоструйной обработки. Этот вид очистки довольно сильно воздействует на поверхность и окружающую среду и не применяется внутри помещений, облицованных гладким камнем или кафельной плиткой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью специальных средств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой.
В департаменте ЖКХ отметили, что применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению. На поверхности могут оставаться разводы, помутнения и так называемые ожоги.
"Чаще всего такие проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остеклённых поверхностей надземных переходов. В таких случаях изображения приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте", - говорится в сообщении.