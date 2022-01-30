https://ria.ru/20220130/moskva-1770502322.html

Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили в Москвы в 2021 году

Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили в Москвы в 2021 году - РИА Новости, 01.02.2022

Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили в Москвы в 2021 году

Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили с городских объектов в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-30T09:52

2022-01-30T09:52

2022-02-01T16:05

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 тысяч вандальных рисунков удалили с городских объектов в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства удалили более 20 тысяч вандальных надписей и рисунков в 2021 году. Эта работа ведется круглогодично в рамках содержания городской инфраструктуры. Ежедневно специалисты очищают от несанкционированных изображений порядка 30 объектов", - говорится в сообщении.Сотрудники ГБУ "Жилищник" очищают фасады жилых домов, районные сооружения, ограждения, скамейки, игровое и спортивное оборудование во дворах. Сотрудники ГБУ "Гормост" удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки.Также отмечается, что гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью специальных средств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой.В департаменте ЖКХ отметили, что применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению. На поверхности могут оставаться разводы, помутнения и так называемые ожоги."Чаще всего такие проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остеклённых поверхностей надземных переходов. В таких случаях изображения приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220128/dom-pamyatnik-1769816849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы