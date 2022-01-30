https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770179143.html

В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2022

В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выздоровели 28 944 человека, это на 3,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:49

2022-01-30T11:49

2022-01-30T11:57

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выздоровели 28 944 человека, это на 3,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 28 944 человека, или на 3,6% меньше по сравнению с 29 января 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770178815.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество