https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770179143.html
В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2022
В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выздоровели 28 944 человека, это на 3,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T11:49
2022-01-30T11:49
2022-01-30T11:57
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выздоровели 28 944 человека, это на 3,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 28 944 человека, или на 3,6% меньше по сравнению с 29 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
11:49 30.01.2022 (обновлено: 11:57 30.01.2022)
В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 28 944 человек после лечения от COVID-19