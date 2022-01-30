https://ria.ru/20220130/investitsii-1770171786.html
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз - РИА Новости, 30.01.2022
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз
Жители столицы воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы более 150 тысяч раз в 2021 году, в настоящий момент на портале доступны 30... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:57
2022-01-30T09:57
2022-01-30T09:57
экономика
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москва
александр прохоров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители столицы воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы более 150 тысяч раз в 2021 году, в настоящий момент на портале доступны 30 онлайн-сервисов, сообщается на сайте мэра столицы."Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й - 95 тысяч", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Дополняется, что всего за восемь лет работы сайте сервисами воспользовались более 450 тысяч раз. На портале также собрана информация о 105 мерах поддержки бизнеса. Самая популярная услуга - электронная запись на осмотр объекта торгов, за прошлый год им воспользовались 57,3 тысячи раз. Кроме того, некоторые объекты можно осмотреть в режиме 3D, сейчас таких лотов на портале 633.В числе востребованных услуг также упоминаются линия прямых обращений и подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией, портал "Московский инвестор". Ориентироваться в мерах поддержки бизнесу помогает специальный навигатор, заработавший в прошлом году. С помощью услуг сервиса предприниматели могут подать заявки на присвоение статусов, дающих право на преференции от города, направить запрос о получении льготного займа или субсидии, сообщить о проблемах, связанных с ведением инвестдеятельности, и многое другое."Инвестиционный портал Москвы появился в феврале 2014-го. За это время пользователи посетили его 15,5 миллиона раз. Ежедневно на сайт заходят более восьми тысяч уникальных пользователей. Приложение Investmoscow доступно в App Store и Google Play. С момента начала работы (в ноябре прошлого года) его скачали более семи тысяч раз", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211216/transport-1763975943.html
https://ria.ru/20211213/investitsii-1763426320.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, александр прохоров, google
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз
Сервисами инвестиционного портала Москвы в 2021 году воспользовались более 150 тысяч раз
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Жители столицы воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы более 150 тысяч раз в 2021 году, в настоящий момент на портале доступны 30 онлайн-сервисов, сообщается на сайте мэра столицы
.
"Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й - 95 тысяч", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова
.
Дополняется, что всего за восемь лет работы сайте сервисами воспользовались более 450 тысяч раз. На портале также собрана информация о 105 мерах поддержки бизнеса. Самая популярная услуга - электронная запись на осмотр объекта торгов, за прошлый год им воспользовались 57,3 тысячи раз. Кроме того, некоторые объекты можно осмотреть в режиме 3D, сейчас таких лотов на портале 633.
В числе востребованных услуг также упоминаются линия прямых обращений и подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией, портал "Московский инвестор". Ориентироваться в мерах поддержки бизнесу помогает специальный навигатор, заработавший в прошлом году. С помощью услуг сервиса предприниматели могут подать заявки на присвоение статусов, дающих право на преференции от города, направить запрос о получении льготного займа или субсидии, сообщить о проблемах, связанных с ведением инвестдеятельности, и многое другое.
"Инвестиционный портал Москвы появился в феврале 2014-го. За это время пользователи посетили его 15,5 миллиона раз. Ежедневно на сайт заходят более восьми тысяч уникальных пользователей. Приложение Investmoscow доступно в App Store и Google Play. С момента начала работы (в ноябре прошлого года) его скачали более семи тысяч раз", - добавляется в сообщении.