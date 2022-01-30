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Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз - РИА Новости, 30.01.2022
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз
Жители столицы воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы более 150 тысяч раз в 2021 году, в настоящий момент на портале доступны 30... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:57
2022-01-30T09:57
экономика
технологии
москва
александр прохоров
google
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители столицы воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы более 150 тысяч раз в 2021 году, в настоящий момент на портале доступны 30 онлайн-сервисов, сообщается на сайте мэра столицы."Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й - 95 тысяч", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Дополняется, что всего за восемь лет работы сайте сервисами воспользовались более 450 тысяч раз. На портале также собрана информация о 105 мерах поддержки бизнеса. Самая популярная услуга - электронная запись на осмотр объекта торгов, за прошлый год им воспользовались 57,3 тысячи раз. Кроме того, некоторые объекты можно осмотреть в режиме 3D, сейчас таких лотов на портале 633.В числе востребованных услуг также упоминаются линия прямых обращений и подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией, портал "Московский инвестор". Ориентироваться в мерах поддержки бизнесу помогает специальный навигатор, заработавший в прошлом году. С помощью услуг сервиса предприниматели могут подать заявки на присвоение статусов, дающих право на преференции от города, направить запрос о получении льготного займа или субсидии, сообщить о проблемах, связанных с ведением инвестдеятельности, и многое другое."Инвестиционный портал Москвы появился в феврале 2014-го. За это время пользователи посетили его 15,5 миллиона раз. Ежедневно на сайт заходят более восьми тысяч уникальных пользователей. Приложение Investmoscow доступно в App Store и Google Play. С момента начала работы (в ноябре прошлого года) его скачали более семи тысяч раз", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211216/transport-1763975943.html
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экономика, технологии, москва, александр прохоров, google
09:57 30.01.2022
 
Инвестиционным порталом Москвы в 2021 году воспользовались 150 тысяч раз

Сервисами инвестиционного портала Москвы в 2021 году воспользовались более 150 тысяч раз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный деловой центр "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители столицы воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы более 150 тысяч раз в 2021 году, в настоящий момент на портале доступны 30 онлайн-сервисов, сообщается на сайте мэра столицы.
"Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й - 95 тысяч", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.
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Дополняется, что всего за восемь лет работы сайте сервисами воспользовались более 450 тысяч раз. На портале также собрана информация о 105 мерах поддержки бизнеса. Самая популярная услуга - электронная запись на осмотр объекта торгов, за прошлый год им воспользовались 57,3 тысячи раз. Кроме того, некоторые объекты можно осмотреть в режиме 3D, сейчас таких лотов на портале 633.
В числе востребованных услуг также упоминаются линия прямых обращений и подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией, портал "Московский инвестор". Ориентироваться в мерах поддержки бизнесу помогает специальный навигатор, заработавший в прошлом году. С помощью услуг сервиса предприниматели могут подать заявки на присвоение статусов, дающих право на преференции от города, направить запрос о получении льготного займа или субсидии, сообщить о проблемах, связанных с ведением инвестдеятельности, и многое другое.
"Инвестиционный портал Москвы появился в феврале 2014-го. За это время пользователи посетили его 15,5 миллиона раз. Ежедневно на сайт заходят более восьми тысяч уникальных пользователей. Приложение Investmoscow доступно в App Store и Google Play. С момента начала работы (в ноябре прошлого года) его скачали более семи тысяч раз", - добавляется в сообщении.
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