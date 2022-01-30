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Биография Василия Голубева

Биография Василия Голубева - РИА Новости, 30.01.2022

Биография Василия Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в шахтерской семье. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T01:02

2022-01-30T01:02

2022-01-30T01:02

справки

василий голубев

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Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в шахтерской семье. В 1980 году окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе (ныне Государственный университет управления) по специальности "инженер-экономист", в 1997 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук. Доктор экономических наук.Трудовую деятельность начал в 1974 году слесарем на шахте "Шолоховская".В 1980-1983 годах – старший инженер, затем начальник отдела эксплуатации Видновского грузового автотранспортного предприятия. В 1983-1986 годах – инструктор промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета Компартии СССР, организатор отдела Московского областного комитета КПСС, второй секретарь Ленинского районного комитета КПСС. В 1986 году избран депутатом Видновского городского Совета народных депутатов. С 1990 года – председатель городского Совета народных депутатов города Видное. В 1991 году был назначен, а в 1996 году избран главой Ленинского района Московской области. С апреля 1999 года – вице-губернатор Московской области, с марта 2000 года – первый заместитель председателя правительства Подмосковья. Курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительного комплекса Московской области. В декабре 2003 года Голубев вновь был избран главой Ленинского района Московской области, в марте 2008 года был переизбран на очередной срок.21 мая 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева депутатами законодательного собрания Ростовской области путем открытого голосования (43 голосами "за" при пяти "против") Голубев был наделен полномочиями губернатора региона. 14 июня 2010 года вступил в должность. В 2011 году баллотировался в депутаты Государственной Думы России шестого созыва от Ростовской области, был избран, позже отказался от мандата. В июне 2015 года в связи с истечением срока полномочий Василия Голубева президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября 2015 года по итогам единого дня голосования был избран губернатором Ростовской области, набрав 78,21% голосов избирателей. Вступил в должность 29 сентября 2015 года.13 сентября 2020 года в единый день голосования был переизбран губернатором Ростовской области, набрав 65,53% голосов избирателей. 21 сентября 2020 года вступил в должность. Член Высшего совета всероссийской политической партии "Единая Россия".https://er.ru/persons/vyssii-sovetНагражден орденами Почета (1999), Дружбы (2005), "За заслуги перед Отечеством III степени" (2022), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), орденом Александра Невского (2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, василий голубев