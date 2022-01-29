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МИД расширил список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

МИД расширил список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 29.01.2022

МИД расширил список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Россия расширила список политиков Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится на сайте МИД. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T04:24

2022-01-29T04:24

2022-01-29T04:24

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия расширила список политиков Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится на сайте МИД.Из сообщения внешнеполитического ведомства следует, что соответствующее решение Москва приняла на основе принципа взаимности и паритетности. В МИД подчеркнули, что ЕС на регулярной основе принимает решения, которые ограничивают в правах граждан страны, а также российские организации, причем делает это, руководствуясь бездоказательными обвинениями.В перечне также значатся представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран — членов Евросоюза, которые несут личную ответственность за антироссийскую политику и "насаждают" меры, ущемляющие законные права русскоязычных жителей и СМИ.МИД проинформировал ЕС об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство Евросоюза в России.Во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что это стало бы важной предпосылкой для восстановления стабильности и безопасности в евроатлантическом пространстве.Российские законы в КрымуВ частности, в МИД выразили недоумение, что Евросоюз инкриминирует некоторым из представителей российских судебных и правоохранительных органов то, что они способствуют "насаждению российского законодательства" в Крыму и Севастополе, которые входят в состав России.Министерство расценило такую риторику как "примитивные антироссийские рефлексы" и подчеркнуло, что своим решением в Брюсселе обесценили собственную заявку на то, чтобы считаться неким "эталоном" в продвижении демократических принципов — невмешательства во внутренние дела, неприкосновенности судебной власти и верховенства права."Это особенно лицемерно, учитывая, что в брюссельских евроструктурах отнюдь не стесняются планомерно и напористо "насаждать" повсюду нормы есовского законодательства. Настаивать на подписании третьими странами соглашений об ассоциации, невзирая на просьбы официальных властей отложить этот шаг. Требовать от стран-кандидатов солидаризироваться с внешнеполитическими решениями ЕС, включая пресловутые "санкционные меры", в принятии которых те не участвовали", — заключили в МИД.ЕС сожалеетВ Евросоюзе, в свою очередь, пригрозили ответить Москве на ее контрмеры "соответствующим образом"."Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию", — говорится в распространенном заявлении Европейской службы внешних связей.По мнению представителей ЕС, ответные меры России "подогревают атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации"."Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС", — добавляется в публикации.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770061168.html

https://ria.ru/20220115/politika-1767913201.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

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в мире, европа, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия