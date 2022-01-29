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На Чукотке на девочку напала стая собак
На Чукотке на девочку напала стая собак - РИА Новости, 29.01.2022
На Чукотке на девочку напала стая собак
В поселке Угольные Копи на Чукотке на девочку 2007 года рождения напала стая собак, началась проверка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T06:35
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происшествия
певек
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. В поселке Угольные Копи на Чукотке на девочку 2007 года рождения напала стая собак, началась проверка, сообщает региональная прокуратура.Отмечается, что у ребенка укушенная рана средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания медицинской помощи девочке назначено амбулаторное лечение.Прокуратура начала проверку. Ведомство оценит меры, принимаемые уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными. Также прокуроры проверят реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.Ранее после нападения собаки в городе Певек на другого ребенка прокурор района направил иск в суд. Заявление удовлетворили, а с администрации городского округа Певек взыскалио 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.По мерам прокурорского реагирования региональным департаментом сельского хозяйства и продовольствия заключены государственные контракты на создание приютов для бездомных животных в семи районах. Там завершены монтажные работы и присоединение объектов к электрическим сетям, системам водоснабжения и водоотведения.В прокуратуре подчеркнули, что проблемы с безнадзорными животными остаются для региона актуальными. На Чукотке много собак без владельцев, они объединяются в стаи от десяти и более особей, а это создает угрозу для населения, отмечаются случаи нападения на людей."Прокурор округа направил губернатору информационное письмо о необходимости организации работы по оперативному отлову животных, обеспечении информирования населения о возможных угрозах при контакте с бродячими собаками, а также рассмотрении вопроса о введении в муниципальных образованиях функционирования режима повышенной готовности", — сообщили в ведомстве.Также прокуроры предложили пересмотреть сроки и порядок содержания животных без владельцев в приютах, установив перечень зверей, не подлежащих выпуску на прежние места обитания.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/sobaka-1770034627.html
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происшествия, певек, чукотка
06:35 29.01.2022 (обновлено: 06:44 29.01.2022)
 
На Чукотке на девочку напала стая собак

На Чукотке на девочку напала стая собак, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБеспризорная собака
Беспризорная собака - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Беспризорная собака. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. В поселке Угольные Копи на Чукотке на девочку 2007 года рождения напала стая собак, началась проверка, сообщает региональная прокуратура.

"28 января в полицию из участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило сообщение о том, что в приемное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской в поселке городского типа Угольные Копи напала стая собак", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у ребенка укушенная рана средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания медицинской помощи девочке назначено амбулаторное лечение.
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Прокуратура начала проверку. Ведомство оценит меры, принимаемые уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными. Также прокуроры проверят реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Ранее после нападения собаки в городе Певек на другого ребенка прокурор района направил иск в суд. Заявление удовлетворили, а с администрации городского округа Певек взыскалио 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
По мерам прокурорского реагирования региональным департаментом сельского хозяйства и продовольствия заключены государственные контракты на создание приютов для бездомных животных в семи районах. Там завершены монтажные работы и присоединение объектов к электрическим сетям, системам водоснабжения и водоотведения.
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В прокуратуре подчеркнули, что проблемы с безнадзорными животными остаются для региона актуальными. На Чукотке много собак без владельцев, они объединяются в стаи от десяти и более особей, а это создает угрозу для населения, отмечаются случаи нападения на людей.
"Прокурор округа направил губернатору информационное письмо о необходимости организации работы по оперативному отлову животных, обеспечении информирования населения о возможных угрозах при контакте с бродячими собаками, а также рассмотрении вопроса о введении в муниципальных образованиях функционирования режима повышенной готовности", — сообщили в ведомстве.
Также прокуроры предложили пересмотреть сроки и порядок содержания животных без владельцев в приютах, установив перечень зверей, не подлежащих выпуску на прежние места обитания.
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