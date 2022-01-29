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Какие нововведения ждут россиян в феврале
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в феврале - РИА Новости, 29.01.2022
Какие нововведения ждут россиян в феврале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о восьми новых законах, вступающих в силу с 1 февраля. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:29
2022-01-29T15:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о восьми новых законах, вступающих в силу с 1 февраля.Индексация пенсийС февраля страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6 процента.В январе пенсии выросли на 5,9 процента, но закон имеет обратную силу, поэтому пенсионеры получат доплату — разницу между январским и новым показателем.Защита прожиточного минимумаНа зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов, где должны сохранить минимальный доход.Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросамиС 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие или несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений.Для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.Штраф также грозит в том случае, если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные в государственный реестр.Защита граждан при покупке квартирыВласти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Затем эти данные буду направляться в Единый государственный реестр недвижимости.Любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома, в котором он собирается купить квартиру.Паевые инвестиционные фондыСо следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России.Помимо этого, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.Материнский капиталВ феврале материнский капитал проиндексируют на 8,4 процента. Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца. В противном случае сумма составит 168,6 тысячи рублей.Помимо этого, в России проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.Пожизненное заключение педофиловЗа сексуальное насилие над детьми будет грозить пожизненное лишение свободы — если преступление совершенно повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.Штрафы за немаркированные табак и алкогольДля юридических лиц сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей.Кроме того, перевозка табачной и алкогольной продукции с такими нарушениями попадает под административную ответственность.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
10:29 29.01.2022 (обновлено: 15:00 29.01.2022)
 
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в феврале

Спикер ГД Володин опубликовал список новых законов, вступающих в силу с февраля 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ
Мужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о восьми новых законах, вступающих в силу с 1 февраля.

Индексация пенсий

С февраля страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6 процента.
В январе пенсии выросли на 5,9 процента, но закон имеет обратную силу, поэтому пенсионеры получат доплату — разницу между январским и новым показателем.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России

Защита прожиточного минимума

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов, где должны сохранить минимальный доход.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

С 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие или несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений.
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Для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.
Штраф также грозит в том случае, если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные в государственный реестр.

Защита граждан при покупке квартиры

Власти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Затем эти данные буду направляться в Единый государственный реестр недвижимости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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В России могут упростить процедуру получения гражданства
Любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома, в котором он собирается купить квартиру.

Паевые инвестиционные фонды

Со следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России.
Помимо этого, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:59В России
В России могут ввести новый вид аудита

Материнский капитал

В феврале материнский капитал проиндексируют на 8,4 процента. Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца. В противном случае сумма составит 168,6 тысячи рублей.
Помимо этого, в России проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.

Пожизненное заключение педофилов

Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 11:05Распространение коронавируса
РБК: в России хотят свести к минимуму использование термина "QR-код"
За сексуальное насилие над детьми будет грозить пожизненное лишение свободы — если преступление совершенно повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Для юридических лиц сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей.
Кроме того, перевозка табачной и алкогольной продукции с такими нарушениями попадает под административную ответственность.
Квадроцикл - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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