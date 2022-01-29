https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770111762.html

В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022

В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 30 010 человек после COVID-19, это на 1,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:33

2022-01-29T11:33

2022-01-29T11:34

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 30 010 человек после COVID-19, это на 1,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 30 010 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 28 января 2022 года", - говорится в сообщении.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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