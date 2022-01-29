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В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022
В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 30 010 человек после COVID-19, это на 1,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:33
2022-01-29T11:33
2022-01-29T11:34
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 30 010 человек после COVID-19, это на 1,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 30 010 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 28 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 29.01.2022 (обновлено: 11:34 29.01.2022)
В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 30 010 человек после лечения от коронавирусной инфекции