https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770094285.html
В российском регионе граждан напугали эвакуацией "пешими колоннами"
На Камчатке появились фейковые объявления о пробных эвакуациях - РИА Новости, 29.01.2022
В российском регионе граждан напугали эвакуацией "пешими колоннами"
Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:43
2022-01-29T03:43
2022-01-29T03:43
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
елизово
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв - РИА Новости. Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.В администрации города Елизово добавили, что объявления появились на подъездах домов в ночь на 29 января, власти обратились в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769793584.html
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елизово, россия
На Камчатке появились фейковые объявления о пробных эвакуациях
ГУ МЧС России по Камчатке: в регионе появились фейковые объявления о пробных эвакуациях