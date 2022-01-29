https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770094285.html

В российском регионе граждан напугали эвакуацией "пешими колоннами"

На Камчатке появились фейковые объявления о пробных эвакуациях - РИА Новости, 29.01.2022

В российском регионе граждан напугали эвакуацией "пешими колоннами"

Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:43

2022-01-29T03:43

2022-01-29T03:43

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

елизово

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв - РИА Новости. Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.В администрации города Елизово добавили, что объявления появились на подъездах домов в ночь на 29 января, власти обратились в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769793584.html

камчатский край

елизово

россия

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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елизово, россия