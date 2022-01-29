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В российском регионе граждан напугали эвакуацией "пешими колоннами"
На Камчатке появились фейковые объявления о пробных эвакуациях - РИА Новости, 29.01.2022
В российском регионе граждан напугали эвакуацией "пешими колоннами"
Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:43
2022-01-29T03:43
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
елизово
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв - РИА Новости. Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.В администрации города Елизово добавили, что объявления появились на подъездах домов в ночь на 29 января, власти обратились в правоохранительные органы.
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елизово, россия
03:43 29.01.2022
 
На Камчатке появились фейковые объявления о пробных эвакуациях

ГУ МЧС России по Камчатке: в регионе появились фейковые объявления о пробных эвакуациях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв - РИА Новости. Фейковые объявления о том, что на Камчатке пройдет пробная эвакуация жителей пешими колоннами, появились на полуострове, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"В населённых пунктах Камчатского края появились расклеенные объявления о якобы назначенных на 9 утра 1 февраля 2022 года пробных эвакуациях жилых домов пешими колоннами. Данная информация ложная. Никаких учений и тренировок по эвакуации МЧС России и Росгвардия России не проводят", — сообщили в МЧС.
В администрации города Елизово добавили, что объявления появились на подъездах домов в ночь на 29 января, власти обратились в правоохранительные органы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 14:30
Власти Севастополя получили сообщения о "минировании" школ
 
ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕлизовоРоссия
 
 
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