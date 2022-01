https://ria.ru/20220129/dzhonson-1770050493.html

"Выпиваете? Здорово!" Запретные вечеринки доводят Джонсона до отставки

Пресса смакует подробности вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина, общенационального локдауна и даже траура. Борис Джонсон убеждал британцев воздержаться

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Пресса смакует подробности вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина, общенационального локдауна и даже траура. Борис Джонсон убеждал британцев воздержаться от встреч с родственниками и друзьями, а сам отмечал день рождения в компании. Оппозиция требует отставки, полиция приступила к расследованию. Но, как выясняется, противники премьера сами не прочь развлечься в обход строгих правил.Пьянка по расписаниюСкандально известная вечеринка в мае 2020-го, о которой стало известно в начале зимы, уже подпортила Джонсону Рождество. Однако она была не единственной — так утверждают авторы новых расследований в СМИ.Данные о нарушениях карантина на Даунинг-стрит собирает и правительство. Старшая госслужащая Сью Грей допросила Джонсона и обещает обнародовать выводы в начале февраля. Кое-что из так называемого "протокола Грей" уже просочилось в прессу.Эти новости сейчас самые обсуждаемые. Шумиха в СМИ о возлияниях Джонсона перекрыла даже панику о "вторжении" России на Украину. Все королевство знает: в резиденции премьер-министра во время локдауна так много пили, что даже привезли винный шкаф для еженедельных "пьяных пятниц".Газета The Daily Mirror опубликовала фотографию этого холодильника, уточнив: туда помещается 34 бутылки. Запасов, судя по всему, надолго не хватало — сотрудники по очереди бегали за добавкой в ближайший супермаркет Tesco.Другое издание, The Telegraph, в конце января сообщило еще одну неприятную для Даунинг-стрит подробность. Оказывается, 16 апреля 2021-го прямо перед похоронами принца Филиппа сотрудники Джонсона набили алкоголем целый чемодан и принесли его в резиденцию, чтобы немедленно выпить. Официальный представитель премьер-министра поспешил заявить: "Прискорбно, что это произошло во время национального траура. Даунинг-стрит приносит королевскому двору извинения".Но вечеринка, скорее всего, не была спонтанной. Расследователи утверждают, что винные мероприятия были запланированы в электронных календарях сотрудников Даунинг-стрит. Проставили даже четкое время: с четырех вечера до семи утра. Сообщения из интернет-мессенджеров, полученные The Telegraph, свидетельствуют — возлияния в правительственном центре действительно продолжались и ночью.При этом в стране действовал локдаун. В общем помещении разрешали находиться только по работе. Но Джонсон якобы приветствовал, когда сотрудники пропускают бокальчик-другой — это "помогало выпустить пар".Один из них на условиях анонимности рассказал журналистам: "Борис часто заходил поболтать, когда мы выпивали. Комната, где все собирались, как раз по пути к его квартире (премьер-министр живет непосредственно в резиденции. — Прим. ред.). Он знал о всеобщих выпивках и поощрял их".Другой сотрудник добавил: "Джонсон заглядывал и говорил: "Привет, у всех была тяжелая неделя? Отдыхаете? О, здорово".Исключение из правилБывший старший советник премьера Доминик Каммингс, которого пресса называла архитектором Brexit, заявил: он готов поклясться под присягой, что предостерегал Джонсона от проведения алкогольных тусовок.Премьер дипломатично защищается: "Несу полную ответственность за то, что произошло. Но никто не сообщил, что это мероприятие противоречит правилам". Джонсон подразумевает только майскую вечеринку 2020-го, остальные официально не подтверждены. Однако пресса уличает главу правительства как минимум в десяти винных пятницах. И не только в них.Так, журналисты зацепились за факт, что 19 июня 2020-го, во время первого локдауна, Джонсон отмечал день рождения в большой компании. А ведь многие британцы пожертвовали празднованиями ради безопасности — так поступила даже королева. На Джонсона правила как будто не распространяются, пишут пользователи соцсетей.Офису премьера пришлось признать, что сотрудники правительства собирались в кабинете министров на Даунинг-стрит и встретили виновника торжества. Но отмечали якобы недолго, а сам Джонсон пробыл там всего десять минут.Дело против алкоголяСкандалом тут же воспользовались оппоненты. "Отчет Сью Грей следует опубликовать как можно скорее и без купюр. Никакой редактуры, никаких сокращений", — настаивает лидер партии лейбористов сэр Кир Стармер. И по аналогии с уотергейтом называет винные вечеринки party-gate.Официальный представитель премьер-министра ответил: выводы Грей обнародуют в полном объеме, но при гарантии, что публикация не помешает полицейскому расследованию.Скотленд-Ярд действительно начал изучать информацию о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьера. И вряд ли публикация помешает следствию. "Мы никому не запрещаем раскрывать данные отчета", — сказал газете The Telegraph источник в полицейском управлении.Полной публикации требуют не только лейбористы, но и несколько депутатов в партии тори, которую возглавляет Джонсон. Правда, как предполагают британские аналитики, это вовсе не говорит о расколе среди консерваторов и недоверии коллег к Джонсону. Тори обещают поддержать премьера, если тот отменит запланированное на апрель повышение налогов, а также решит вопросы о национальном страховании, так сообщает таблоид Daily Mail.Глава британского МИД Лиз Трасс — а ее подозревают в желании занять кресло премьера — вступилась за Джонсона. Заявила, что на 100 процентов поддерживает главу правительства в истории с party-gate.Возможно, Трасс хочет прикрыть собственную спину: известно, что она неоднократно встречалась с депутатами-тори за игристым вином. Мероприятия прозвали "Шипучка с Лиз". И на них глава Форин-офиса якобы заручалась поддержкой на случай ухода Джонсона в отставку.Такой сценарий обсуждается. Несколько депутатов направили в парламентский комитет письма об утрате доверия к премьеру. Газеты The Guardian и The Independent перечисляют ошибки Джонсона: недостаточно жесткие контракты с Ирландией в рамках Brexit и ослабление антиковидных мер в разгар "омикрона". Из свежих обвинений — личное вмешательство в спасение служебных собак из Кабула после взятия его талибами. Тогда мест на вывозных рейсах не хватало, беженцы цеплялись за крылья самолета и падали с высоты.Даунинг-стрит эту информацию опроверг. А Джонсон отказался уходить в отставку и призвал оппозицию сосредоточиться на украинском кризисе.Для смещения Джонсона необходимы голоса 54 однопартийцев. Наберутся ли они, судить сложно, однако известно, что треть консерваторов хочет смены лидера. Такой результат показал опрос YouGov в начале 2022-го.Спутник парламентариевДаже если Джонсон распрощается с креслом, с выпивкой — вряд ли. Правда, ранее он публично заявлял о воздержании. Первый раз — в ноябре 2019-го: до тех пор, пока Британия не покинет ЕС. Последний — в августе 2021-го в знак солидарности с беременной женой Кэрри до рождения их второго ребенка.Однако ни один политик Британии не может похвастать таким количеством фотографий из пабов с кружкой пива. Кроме того, премьер сравнивал себя с Черчиллем, который мог изрядно выпить за обедом и все равно работать.Впрочем, по английским меркам, Джонсона сложно обвинить в чрезмерном пристрастии к алкоголю. Так, Питер Кардуэлл, который работал советником четырех министров почти четыре года, признался: алкоголь был ежедневным спутником его общения с коллегами."Пять часов вечера в пятницу — время не для чая, а для джина. Я открываю мини-холодильник в кабинете, приглашаю нескольких госслужащих, и мы разливаем "Хендрикс" по стаканам. А секретарь режет лимон на листе А4, как на разделочной доске", — вспоминает Кардуэлл на страницах The Telegraph.У британских парламентариев даже было любимое место для вечеринок, где они позволяли себе оттянуться на славу, — ресторан Gay Hussar в Лондоне. Политики с радостью приглашали туда журналистов и "сливали" инсайды на пьяную голову. Но в 2018-м заведение закрыли. Теперь славу главного бара для британского политического бомонда может получить Даунинг-стрит, 10.Но, возможно, скандал постепенно замнут. Лидер лейбористов, призывающий к расследованию против Джонсона, попал в похожую историю. В прессе опубликовали фотографии, на которых Кир Стармер с коллегами пьет с удовольствием пиво в офисе избирательного округа в Дареме как раз в разгар очередного локдауна. Точь-в-точь, как премьер-министр.

