"Выпиваете? Здорово!" Запретные вечеринки доводят Джонсона до отставки
© AP Photo / Jonathan ShortВосковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Jonathan Short
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Пресса смакует подробности вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина, общенационального локдауна и даже траура. Борис Джонсон убеждал британцев воздержаться от встреч с родственниками и друзьями, а сам отмечал день рождения в компании. Оппозиция требует отставки, полиция приступила к расследованию. Но, как выясняется, противники премьера сами не прочь развлечься в обход строгих правил.
Пьянка по расписанию
Скандально известная вечеринка в мае 2020-го, о которой стало известно в начале зимы, уже подпортила Джонсону Рождество. Однако она была не единственной — так утверждают авторы новых расследований в СМИ.
Данные о нарушениях карантина на Даунинг-стрит собирает и правительство. Старшая госслужащая Сью Грей допросила Джонсона и обещает обнародовать выводы в начале февраля. Кое-что из так называемого "протокола Грей" уже просочилось в прессу.
Эти новости сейчас самые обсуждаемые. Шумиха в СМИ о возлияниях Джонсона перекрыла даже панику о "вторжении" России на Украину. Все королевство знает: в резиденции премьер-министра во время локдауна так много пили, что даже привезли винный шкаф для еженедельных "пьяных пятниц".
Газета The Daily Mirror опубликовала фотографию этого холодильника, уточнив: туда помещается 34 бутылки. Запасов, судя по всему, надолго не хватало — сотрудники по очереди бегали за добавкой в ближайший супермаркет Tesco.
Покупатели у входа в супермаркет Tesco в Великобритании
Другое издание, The Telegraph, в конце января сообщило еще одну неприятную для Даунинг-стрит подробность. Оказывается, 16 апреля 2021-го прямо перед похоронами принца Филиппа сотрудники Джонсона набили алкоголем целый чемодан и принесли его в резиденцию, чтобы немедленно выпить. Официальный представитель премьер-министра поспешил заявить: "Прискорбно, что это произошло во время национального траура. Даунинг-стрит приносит королевскому двору извинения".
Но вечеринка, скорее всего, не была спонтанной. Расследователи утверждают, что винные мероприятия были запланированы в электронных календарях сотрудников Даунинг-стрит. Проставили даже четкое время: с четырех вечера до семи утра. Сообщения из интернет-мессенджеров, полученные The Telegraph, свидетельствуют — возлияния в правительственном центре действительно продолжались и ночью.
При этом в стране действовал локдаун. В общем помещении разрешали находиться только по работе. Но Джонсон якобы приветствовал, когда сотрудники пропускают бокальчик-другой — это "помогало выпустить пар".
© AP Photo / Alberto PezzaliКиоск со свежей прессой в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Киоск со свежей прессой в Лондоне, Великобритания
Один из них на условиях анонимности рассказал журналистам: "Борис часто заходил поболтать, когда мы выпивали. Комната, где все собирались, как раз по пути к его квартире (премьер-министр живет непосредственно в резиденции. — Прим. ред.). Он знал о всеобщих выпивках и поощрял их".
Другой сотрудник добавил: "Джонсон заглядывал и говорил: "Привет, у всех была тяжелая неделя? Отдыхаете? О, здорово".
Исключение из правил
Бывший старший советник премьера Доминик Каммингс, которого пресса называла архитектором Brexit, заявил: он готов поклясться под присягой, что предостерегал Джонсона от проведения алкогольных тусовок.
Премьер дипломатично защищается: "Несу полную ответственность за то, что произошло. Но никто не сообщил, что это мероприятие противоречит правилам". Джонсон подразумевает только майскую вечеринку 2020-го, остальные официально не подтверждены. Однако пресса уличает главу правительства как минимум в десяти винных пятницах. И не только в них.
Так, журналисты зацепились за факт, что 19 июня 2020-го, во время первого локдауна, Джонсон отмечал день рождения в большой компании. А ведь многие британцы пожертвовали празднованиями ради безопасности — так поступила даже королева. На Джонсона правила как будто не распространяются, пишут пользователи соцсетей.
Офису премьера пришлось признать, что сотрудники правительства собирались в кабинете министров на Даунинг-стрит и встретили виновника торжества. Но отмечали якобы недолго, а сам Джонсон пробыл там всего десять минут.
Дело против алкоголя
Скандалом тут же воспользовались оппоненты. "Отчет Сью Грей следует опубликовать как можно скорее и без купюр. Никакой редактуры, никаких сокращений", — настаивает лидер партии лейбористов сэр Кир Стармер. И по аналогии с уотергейтом называет винные вечеринки party-gate.
Официальный представитель премьер-министра ответил: выводы Грей обнародуют в полном объеме, но при гарантии, что публикация не помешает полицейскому расследованию.
© AP Photo / Matt DunhamПротестующий держит плакат с изображением Бориса Джонсона и надписью "А теперь вечеринка" около здания парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Протестующий держит плакат с изображением Бориса Джонсона и надписью "А теперь вечеринка" около здания парламента в Лондоне
Скотленд-Ярд действительно начал изучать информацию о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьера. И вряд ли публикация помешает следствию. "Мы никому не запрещаем раскрывать данные отчета", — сказал газете The Telegraph источник в полицейском управлении.
Полной публикации требуют не только лейбористы, но и несколько депутатов в партии тори, которую возглавляет Джонсон. Правда, как предполагают британские аналитики, это вовсе не говорит о расколе среди консерваторов и недоверии коллег к Джонсону. Тори обещают поддержать премьера, если тот отменит запланированное на апрель повышение налогов, а также решит вопросы о национальном страховании, так сообщает таблоид Daily Mail.
Глава британского МИД Лиз Трасс — а ее подозревают в желании занять кресло премьера — вступилась за Джонсона. Заявила, что на 100 процентов поддерживает главу правительства в истории с party-gate.
Возможно, Трасс хочет прикрыть собственную спину: известно, что она неоднократно встречалась с депутатами-тори за игристым вином. Мероприятия прозвали "Шипучка с Лиз". И на них глава Форин-офиса якобы заручалась поддержкой на случай ухода Джонсона в отставку.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на Даунинг-стрит, 10
Такой сценарий обсуждается. Несколько депутатов направили в парламентский комитет письма об утрате доверия к премьеру. Газеты The Guardian и The Independent перечисляют ошибки Джонсона: недостаточно жесткие контракты с Ирландией в рамках Brexit и ослабление антиковидных мер в разгар "омикрона". Из свежих обвинений — личное вмешательство в спасение служебных собак из Кабула после взятия его талибами. Тогда мест на вывозных рейсах не хватало, беженцы цеплялись за крылья самолета и падали с высоты.
Даунинг-стрит эту информацию опроверг. А Джонсон отказался уходить в отставку и призвал оппозицию сосредоточиться на украинском кризисе.
Для смещения Джонсона необходимы голоса 54 однопартийцев. Наберутся ли они, судить сложно, однако известно, что треть консерваторов хочет смены лидера. Такой результат показал опрос YouGov в начале 2022-го.
Спутник парламентариев
Даже если Джонсон распрощается с креслом, с выпивкой — вряд ли. Правда, ранее он публично заявлял о воздержании. Первый раз — в ноябре 2019-го: до тех пор, пока Британия не покинет ЕС. Последний — в августе 2021-го в знак солидарности с беременной женой Кэрри до рождения их второго ребенка.
Однако ни один политик Британии не может похвастать таким количеством фотографий из пабов с кружкой пива. Кроме того, премьер сравнивал себя с Черчиллем, который мог изрядно выпить за обедом и все равно работать.
28 декабря 2021, 08:00Осложнения после ковида. Сможет ли Джонсон удержаться в кресле
Впрочем, по английским меркам, Джонсона сложно обвинить в чрезмерном пристрастии к алкоголю. Так, Питер Кардуэлл, который работал советником четырех министров почти четыре года, признался: алкоголь был ежедневным спутником его общения с коллегами.
"Пять часов вечера в пятницу — время не для чая, а для джина. Я открываю мини-холодильник в кабинете, приглашаю нескольких госслужащих, и мы разливаем "Хендрикс" по стаканам. А секретарь режет лимон на листе А4, как на разделочной доске", — вспоминает Кардуэлл на страницах The Telegraph.
У британских парламентариев даже было любимое место для вечеринок, где они позволяли себе оттянуться на славу, — ресторан Gay Hussar в Лондоне. Политики с радостью приглашали туда журналистов и "сливали" инсайды на пьяную голову. Но в 2018-м заведение закрыли. Теперь славу главного бара для британского политического бомонда может получить Даунинг-стрит, 10.
Но, возможно, скандал постепенно замнут. Лидер лейбористов, призывающий к расследованию против Джонсона, попал в похожую историю. В прессе опубликовали фотографии, на которых Кир Стармер с коллегами пьет с удовольствием пиво в офисе избирательного округа в Дареме как раз в разгар очередного локдауна. Точь-в-точь, как премьер-министр.
Табличка на улице Даунинг-стрит в Лондоне