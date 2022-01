https://ria.ru/20220129/banksy-1769973101.html

Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов

Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов - РИА Новости, 29.01.2022

Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов

Миниатюрную модель конюшни, расписанную уличным художником Бэнкси, продали на аукционе за один миллион фунтов стерлингов (около 106 миллионов рублей), сообщает... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T04:09

2022-01-29T04:09

2022-01-29T04:09

культура

бэнкси

новости культуры

искусство

великобритания

аукцион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769972971_0:152:3078:1883_1920x0_80_0_0_3d3339384a8ba9cfd7d35fe6302b56c2.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Миниатюрную модель конюшни, расписанную уличным художником Бэнкси, продали на аукционе за один миллион фунтов стерлингов (около 106 миллионов рублей), сообщает The Sun. Лот с надписью "Все или ничего" (Go big or go home) и именем художника выставили на торги Фрэнк и Фрэнсис Ньюсом — владельцы парка миниатюр "Модельная деревня Меривейла", расположенного в английском городе Грейт-Ярмут. По данным издания, конюшня была тайно добавлена Бэнкси еще прошлым летом. Обнаружив ее, хозяева парка решили скорее ее продать, опасаясь, что арт-объект могут украсть.Торгами занимался аукционный дом Anderson & Garland. По словам его представителей, интерес к лоту был огромный. В результате конюшню приобрел частный британский коллекционер, решивший остаться неизвестным. Когда владельцы парка узнали, что лот ушел за миллион, пришли в восторг. Вырученные средства они планируют потратить на развитие "деревни". Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы.

https://ria.ru/20220117/banksy-1768162920.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бэнкси, новости культуры, искусство, великобритания, аукцион