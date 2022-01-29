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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220129/banksy-1769973101.html
Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов
Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов - РИА Новости, 29.01.2022
Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов
Миниатюрную модель конюшни, расписанную уличным художником Бэнкси, продали на аукционе за один миллион фунтов стерлингов (около 106 миллионов рублей), сообщает... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:09
2022-01-29T04:09
культура
бэнкси
новости культуры
искусство
великобритания
аукцион
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Миниатюрную модель конюшни, расписанную уличным художником Бэнкси, продали на аукционе за один миллион фунтов стерлингов (около 106 миллионов рублей), сообщает The Sun. Лот с надписью "Все или ничего" (Go big or go home) и именем художника выставили на торги Фрэнк и Фрэнсис Ньюсом — владельцы парка миниатюр "Модельная деревня Меривейла", расположенного в английском городе Грейт-Ярмут. По данным издания, конюшня была тайно добавлена Бэнкси еще прошлым летом. Обнаружив ее, хозяева парка решили скорее ее продать, опасаясь, что арт-объект могут украсть.Торгами занимался аукционный дом Anderson &amp; Garland. По словам его представителей, интерес к лоту был огромный. В результате конюшню приобрел частный британский коллекционер, решивший остаться неизвестным. Когда владельцы парка узнали, что лот ушел за миллион, пришли в восторг. Вырученные средства они планируют потратить на развитие "деревни". Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы.
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бэнкси, новости культуры, искусство, великобритания, аукцион
04:09 29.01.2022
 
Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов

Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов

© AFP 2022 / Oli Scarff Модель конюшни с граффити художника Бэнкси в аукционном доме Anderson & Garland
Модель конюшни с граффити художника Бэнкси в аукционном доме Anderson & Garland - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AFP 2022 / Oli Scarff
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Миниатюрную модель конюшни, расписанную уличным художником Бэнкси, продали на аукционе за один миллион фунтов стерлингов (около 106 миллионов рублей), сообщает The Sun.
Лот с надписью "Все или ничего" (Go big or go home) и именем художника выставили на торги Фрэнк и Фрэнсис Ньюсом — владельцы парка миниатюр "Модельная деревня Меривейла", расположенного в английском городе Грейт-Ярмут.
По данным издания, конюшня была тайно добавлена Бэнкси еще прошлым летом. Обнаружив ее, хозяева парка решили скорее ее продать, опасаясь, что арт-объект могут украсть.
Торгами занимался аукционный дом Anderson & Garland. По словам его представителей, интерес к лоту был огромный.
"С того момента, как история о конюшне Бэнкси попала в прессу, она привлекла внимание коллекционеров со всего мира, — прокомментировал Управляющий директор отдела продаж Джулиан Томсон. — Интерес был высоким, поэтому и участников торгов было много".
В результате конюшню приобрел частный британский коллекционер, решивший остаться неизвестным.
Когда владельцы парка узнали, что лот ушел за миллион, пришли в восторг. Вырученные средства они планируют потратить на развитие "деревни".
"Я и моя семья безумно рады тому, что произошло. Это фантастический результат для парка", — заявил Фрэнк Ньюсом.
Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы.
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