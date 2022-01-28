https://ria.ru/20220128/zhurnalistka-1769924765.html
В СЖР отреагировали на инцидент с журналисткой ВГТРК
В СЖР отреагировали на инцидент с журналисткой ВГТРК - РИА Новости, 28.01.2022
В СЖР отреагировали на инцидент с журналисткой ВГТРК
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя инцидент с корреспондентом ВГТРК, которую мужчина вытолкнул из помещения во время съёмки... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:48
2022-01-28T10:48
2022-01-28T10:48
происшествия
союз журналистов россии
вгтрк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя инцидент с корреспондентом ВГТРК, которую мужчина вытолкнул из помещения во время съёмки репортажа, заявил РИА Новости, что журналистам не стоит препятствовать в работе, а лучше им помогать.Прокуратура утвердила обвинительное заключение против мужчины, который вытолкнул из помещения журналистку ВГТРК во время съёмки репортажа. В СК ранее сообщали, что 11 ноября 2021 года корреспондент ВГТРК снимала репортаж о деятельности ООО "Живые деньги", расположенного в 1-м Люсиновском переулке. Отмечалось, что в ходе подготовки видеосюжета журналистку вытолкнули из помещения и она упала на пол. По данным следствия, применивший силу мужчина 1976 года рождения причинил потерпевшей физический и моральный вред."Это в любом случае важно, потому что журналист, когда он выполняет свои профессиональные обязанности, он защищён законами и законодательными актами", - сказал Соловьев.Глава СЖР рассказал, что существует статья 144 "воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста", по которой если физически нападать на журналиста, когда он выполнят свои профессиональные обязанности, можно сесть в тюрьму до шести лет."Не многие знают об этом, но важно, чтобы как можно больше людей было информировано, и чиновники особенно, о том, что журналистам не стоит препятствовать в работе, а стоит лучше помогать", - добавил Соловьев.
https://ria.ru/20211102/zhurnalisty-1757305152.html
https://ria.ru/20211229/zhurnalisty-1766030839.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, союз журналистов россии, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф)
В СЖР отреагировали на инцидент с журналисткой ВГТРК
Глава СЖР Соловьев об инциденте с журналисткой ВГТРК: не стоит препятствовать работе
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя инцидент с корреспондентом ВГТРК, которую мужчина вытолкнул из помещения во время съёмки репортажа, заявил РИА Новости, что журналистам не стоит препятствовать в работе, а лучше им помогать.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против мужчины, который вытолкнул из помещения журналистку ВГТРК
во время съёмки репортажа. В СК
ранее сообщали, что 11 ноября 2021 года корреспондент ВГТРК снимала репортаж о деятельности ООО "Живые деньги", расположенного в 1-м Люсиновском переулке. Отмечалось, что в ходе подготовки видеосюжета журналистку вытолкнули из помещения и она упала на пол. По данным следствия, применивший силу мужчина 1976 года рождения причинил потерпевшей физический и моральный вред.
"Это в любом случае важно, потому что журналист, когда он выполняет свои профессиональные обязанности, он защищён законами и законодательными актами", - сказал Соловьев.
Глава СЖР
рассказал, что существует статья 144 "воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста", по которой если физически нападать на журналиста, когда он выполнят свои профессиональные обязанности, можно сесть в тюрьму до шести лет.
"Не многие знают об этом, но важно, чтобы как можно больше людей было информировано, и чиновники особенно, о том, что журналистам не стоит препятствовать в работе, а стоит лучше помогать", - добавил Соловьев.