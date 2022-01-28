https://ria.ru/20220128/yaponiya-1770002044.html

Япония не получала от России предложений по передаче останков Зорге

Япония не получала от России предложений по передаче останков Зорге - РИА Новости, 28.01.2022

Япония не получала от России предложений по передаче останков Зорге

Правительство Японии пока не получало от России никаких предложений по передаче останков разведчика Рихарда Зорге, сообщили в пятницу РИА Новости в японском... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:13

2022-01-28T15:13

2022-01-28T15:18

япония

москва

госдума рф

сергей лавров

рихард зорге

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство Японии пока не получало от России никаких предложений по передаче останков разведчика Рихарда Зорге, сообщили в пятницу РИА Новости в японском посольстве в Москве.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что Россия в настоящий момент занимается решением вопроса с захоронением разведчика Рихарда Зорге. По словам министра, Зорге могут перезахоронить в РФ - на юге Сахалина или Курильской гряды. Как отметил Лавров, в Москве добиваются от Японии, где легендарный разведчик погребен сейчас, окончательного позитивного решения вопроса с его могилой."Согласно ответу из Токио, на данный момент японское правительство не получало от российской стороны никаких предложений по передаче останков указанного лица, поэтому мы не можем комментировать детали", - сообщили в дипмиссии.Рихард Зорге (1895-1944) - легендарный разведчик, который работал в Японии под оперативными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установила скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году.В 2020 году посольство России в Японии получило права на могилу Зорге.

https://ria.ru/20220127/zorge-1769713714.html

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769607202.html

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япония, москва, госдума рф, сергей лавров, рихард зорге, россия