https://ria.ru/20220128/vkontakte-1770005616.html

Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно

Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно - РИА Новости, 28.01.2022

Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:32

2022-01-28T15:32

2022-01-28T15:32

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о формате работы в условиях распространения "омикрон"-штамма. Большинство пользователей рассказали, что продолжают работать в очном формате. Около 10% проголосовавших работают удаленно, при этом почти 4% из них - не только во время пандемии.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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