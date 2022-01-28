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Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно
Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно - РИА Новости, 28.01.2022
Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:32
2022-01-28T15:32
2022-01-28T15:32
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о формате работы в условиях распространения "омикрон"-штамма. Большинство пользователей рассказали, что продолжают работать в очном формате. Около 10% проголосовавших работают удаленно, при этом почти 4% из них - не только во время пандемии.
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