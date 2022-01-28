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Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно
Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно - РИА Новости, 28.01.2022
Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:32
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о формате работы в условиях распространения "омикрон"-штамма. Большинство пользователей рассказали, что продолжают работать в очном формате. Около 10% проголосовавших работают удаленно, при этом почти 4% из них - не только во время пандемии.
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
вконтакте
15:32 28.01.2022
 

Большинство пользователей ВКонтакте продолжают работать очно

© Depositphotos / Diana.mironenkoДевушка на удаленной работе
Девушка на удаленной работе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Diana.mironenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о формате работы в условиях распространения "омикрон"-штамма.
Большинство пользователей рассказали, что продолжают работать в очном формате. Около 10% проголосовавших работают удаленно, при этом почти 4% из них - не только во время пандемии.
 
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