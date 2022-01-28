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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220128/verkhnevolzhe-1769950671.html
Руденя: здравоохранение Верхневолжья мобилизовано для борьбы с ковидом
Руденя: здравоохранение Верхневолжья мобилизовано для борьбы с ковидом - РИА Новости, 28.01.2022
Руденя: здравоохранение Верхневолжья мобилизовано для борьбы с ковидом
Здравоохранение Тверской области мобилизовано для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:12
2022-01-28T12:11
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ. 28 янв – РИА Новости. Здравоохранение Тверской области мобилизовано для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Губернатор отметил, что в Тверской области сохраняется стабильное количество свободных мест в госпиталях и при необходимости оно может быть увеличено в два раза,По его словам, созданы необходимые резервы для оказания медицинской помощи жителям Тверской области, создан запас лекарственных препаратов, кислорода, средств индивидуальной защиты для медучреждений. Также увеличен объём тестирования на коронавирусную инфекцию."Работают 14 центров амбулаторной помощи, в пятницу открываем еще один центр", - сказал Руденя.Он отметил, что усилена работа "горячей линии" по единому номеру "122". Принято решение об увеличении количества диспетчеров в три раза (сейчас их 35), в том числе к работе на "горячей линии" привлечено более 70 студентов Тверского государственного медицинского университета.Говоря о возможности перевода учреждений образования на дистанционный формат работы, губернатор отметил, что переводить всех школьников на дистанционное обучение не планируется. В регионе уже отработан механизм, когда отдельные классы по решению муниципалитетов при необходимости переходят на дистанционное обучение. В образовательных организациях обеспечены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Учреждения обеспечены рециркуляторами и бесконтактными термометрами.В Тверской области готовы начать и вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Прививки планируется организовать в прививочных кабинетах, в ходе выездной вакцинации в образовательных учреждениях, сообщил глава региона.
https://ria.ru/20220127/programma-1769791637.html
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игорь руденя, коронавирус в россии
12:12 28.01.2022
 

Руденя: здравоохранение Верхневолжья мобилизовано для борьбы с ковидом

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 28 янв – РИА Новости. Здравоохранение Тверской области мобилизовано для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Губернатор отметил, что в Тверской области сохраняется стабильное количество свободных мест в госпиталях и при необходимости оно может быть увеличено в два раза,
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 14:21Тверская область
Тверские власти расширили регпрограмму развития здравоохранения
По его словам, созданы необходимые резервы для оказания медицинской помощи жителям Тверской области, создан запас лекарственных препаратов, кислорода, средств индивидуальной защиты для медучреждений. Также увеличен объём тестирования на коронавирусную инфекцию.
"Работают 14 центров амбулаторной помощи, в пятницу открываем еще один центр", - сказал Руденя.
Он отметил, что усилена работа "горячей линии" по единому номеру "122". Принято решение об увеличении количества диспетчеров в три раза (сейчас их 35), в том числе к работе на "горячей линии" привлечено более 70 студентов Тверского государственного медицинского университета.
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В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи
Говоря о возможности перевода учреждений образования на дистанционный формат работы, губернатор отметил, что переводить всех школьников на дистанционное обучение не планируется. В регионе уже отработан механизм, когда отдельные классы по решению муниципалитетов при необходимости переходят на дистанционное обучение. В образовательных организациях обеспечены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Учреждения обеспечены рециркуляторами и бесконтактными термометрами.
В Тверской области готовы начать и вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Прививки планируется организовать в прививочных кабинетах, в ходе выездной вакцинации в образовательных учреждениях, сообщил глава региона.
 
Тверская областьИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
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