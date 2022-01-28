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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз - РИА Новости, 28.01.2022
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 83 674 549 раз, полностью – 79 269 115 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:04
2022-01-28T16:04
2022-01-28T16:04
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 83 674 549 раз, полностью – 79 269 115 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла – 79 269 115 раз", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз
Вице-премьер Голикова: вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 83 674 549 раз