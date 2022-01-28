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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз - РИА Новости, 28.01.2022

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 83 миллионов раз

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 83 674 549 раз, полностью – 79 269 115 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:04

2022-01-28T16:04

2022-01-28T16:04

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 83 674 549 раз, полностью – 79 269 115 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла – 79 269 115 раз", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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