Главы Минздрава России и Аргентины обсудили эффективность "Спутника V"
Главы Минздрава России Мурашко и Аргентины Виззотти обсудили эффективность "Спутника V"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры с коллегой из Аргентины Карлой Виззотти, обсуждалась эффективность вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон" и ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел переговоры с министром здравоохранения Аргентинской Республики Карлой Виззотти. Главной темой состоявшихся переговоров стало обсуждение эффективности российской вакцины "Спутник V" в ходе профилактических мероприятий против нового штамма "омикрон", - говорится в сообщении.
Виззотти рассказала об активном и успешном применении вакцины "Спутник V" на территории Аргентины, отметила имеющиеся в распоряжении аргентинских специалистов данные по безопасности и эффективности препарата, уточнили в пресс-службе.
Аргентинская сторона также проявила интерес к передовым российским наработкам в сфере лечения и профилактики COVID-19, в том числе интраназальной форме вакцины "Спутник", клинические испытания которой уже начались, подчеркнули в Минздраве.
Мурашко сообщил Виззотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину.
Кроме того, стороны обсудили возможности расширения направления двустороннего взаимодействия между Россией и Аргентиной в сфере здравоохранения, в том числе борьбу с онкологическими заболевания, ревматологию, постковидную реабилитацию, совместную разработку новых лекарственных препаратов.