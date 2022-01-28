https://ria.ru/20220128/vaktsina-1770072996.html

Главы Минздрава России и Аргентины обсудили эффективность "Спутника V"

Главы Минздрава России и Аргентины обсудили эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 28.01.2022

Главы Минздрава России и Аргентины обсудили эффективность "Спутника V"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры с коллегой из Аргентины Карлой Виззотти, обсуждалась эффективность вакцины "Спутник V" против... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:43

2022-01-28T20:43

2022-01-28T20:43

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры с коллегой из Аргентины Карлой Виззотти, обсуждалась эффективность вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон" и ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел переговоры с министром здравоохранения Аргентинской Республики Карлой Виззотти. Главной темой состоявшихся переговоров стало обсуждение эффективности российской вакцины "Спутник V" в ходе профилактических мероприятий против нового штамма "омикрон", - говорится в сообщении.Виззотти рассказала об активном и успешном применении вакцины "Спутник V" на территории Аргентины, отметила имеющиеся в распоряжении аргентинских специалистов данные по безопасности и эффективности препарата, уточнили в пресс-службе.Аргентинская сторона также проявила интерес к передовым российским наработкам в сфере лечения и профилактики COVID-19, в том числе интраназальной форме вакцины "Спутник", клинические испытания которой уже начались, подчеркнули в Минздраве.Мурашко сообщил Виззотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину.Кроме того, стороны обсудили возможности расширения направления двустороннего взаимодействия между Россией и Аргентиной в сфере здравоохранения, в том числе борьбу с онкологическими заболевания, ревматологию, постковидную реабилитацию, совместную разработку новых лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html

https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html

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общество, аргентина, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19