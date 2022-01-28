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В ДНР заявили о подготовке США националистов для боевых действия в Донбассе
В ДНР заявили о подготовке США националистов для боевых действия в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022
В ДНР заявили о подготовке США националистов для боевых действия в Донбассе
Американские инструкторы из частных военных компаний "Форвард обсервейшен групп" и "Академия" готовят украинских националистов для участия в боевых действиях в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:04
2022-01-28T11:04
2022-01-28T11:04
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Американские инструкторы из частных военных компаний "Форвард обсервейшен групп" и "Академия" готовят украинских националистов для участия в боевых действиях в Донбассе, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Сумское отделение украинской радикальной организации "Национальный корпус" приступило к проведению военных сборов с наемниками под руководством националистов, имеющих опыт участия в боевых действиях в карательной операции Киева в Донбассе летом 2014 года. Имеется информация, что в подготовке боевиков также участвуют инструкторы из американских частных военных компаний "Форвард обсервейшен групп" и "Академия", - сказал представитель ведомства.
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в мире, киев, оон, москва, нато, ситуация в днр и лнр, россия
В ДНР заявили о подготовке США националистов для боевых действия в Донбассе
Народная милиция ДНР: американские инструкторы готовят националистов для войны в Донбассе