Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/ugrozy-1769935725.html
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины - РИА Новости, 28.01.2022
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины
Украина не несёт угрозы Белоруссии, у Киева тёплые отношения к белорусскому народу, любые силовые действия против Минска противоречат интересам Украины, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:25
2022-01-28T11:53
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148399/75/1483997567_0:289:5535:3402_1920x0_80_0_0_fb3a674db72edca1ba367a92f029b0df.jpg
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина не несёт угрозы Белоруссии, у Киева тёплые отношения к белорусскому народу, любые силовые действия против Минска противоречат интересам Украины, заявил в пятницу глава минобороны страны Алексей Резников.По его словам, также нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке каких-то вооружённых провокаций в Донбассе."Мы последовательно укрепляем наша оборону и это правда, но мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового", - добавил министр.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной, туда уже направлен дополнительный контингент вооруженных сил и нужно ускоренно создавать группировку для прикрытия этого района.
https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148399/75/1483997567_308:0:5228:3690_1920x0_80_0_0_65667c357ebc2db80b7e89fda6ab20c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, алексей резников
11:25 28.01.2022 (обновлено: 11:53 28.01.2022)
 
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины Резников: Киев не несет угрозы Минску

© Fotolia / кosmoosПанорама зимнего Киева
Панорама зимнего Киева - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Fotolia / кosmoos
Панорама зимнего Киева
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина не несёт угрозы Белоруссии, у Киева тёплые отношения к белорусскому народу, любые силовые действия против Минска противоречат интересам Украины, заявил в пятницу глава минобороны страны Алексей Резников.

"Никаких угроз Белоруссии со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень тёплые чувства в белорусскому народу и любые силовые действия против Белоруссии противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", - сказал Резников, выступая в Раде.

По его словам, также нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке каких-то вооружённых провокаций в Донбассе.
"Мы последовательно укрепляем наша оборону и это правда, но мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового", - добавил министр.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной, туда уже направлен дополнительный контингент вооруженных сил и нужно ускоренно создавать группировку для прикрытия этого района.
Лукашенко назвал два условия начала войны - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 11:13
Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
Лента новостейМолния
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине