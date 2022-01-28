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Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины - РИА Новости, 28.01.2022
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины
Украина не несёт угрозы Белоруссии, у Киева тёплые отношения к белорусскому народу, любые силовые действия против Минска противоречат интересам Украины, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:25
2022-01-28T11:25
2022-01-28T11:53
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
алексей резников
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина не несёт угрозы Белоруссии, у Киева тёплые отношения к белорусскому народу, любые силовые действия против Минска противоречат интересам Украины, заявил в пятницу глава минобороны страны Алексей Резников.По его словам, также нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке каких-то вооружённых провокаций в Донбассе."Мы последовательно укрепляем наша оборону и это правда, но мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового", - добавил министр.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной, туда уже направлен дополнительный контингент вооруженных сил и нужно ускоренно создавать группировку для прикрытия этого района.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, алексей резников
11:25 28.01.2022 (обновлено: 11:53 28.01.2022)
Киев не несет угрозы Минску, заявили в Минобороны Украины
Глава Минобороны Украины Резников: Киев не несет угрозы Минску