https://ria.ru/20220128/ugroza-1770010454.html

Медведчук объяснил нагнетание риторики о мнимой "российской угрозе"

Медведчук объяснил нагнетание риторики о мнимой "российской угрозе" - РИА Новости, 28.01.2022

Медведчук объяснил нагнетание риторики о мнимой "российской угрозе"

Нагнетание риторики о мнимой "угрозе" со стороны России делается с тем, чтобы отвлечь граждан от целого ряда внутренних проблем Украины, считает глава... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:51

2022-01-28T15:51

2022-01-28T15:51

в мире

украина

киев

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нагнетание риторики о мнимой "угрозе" со стороны России делается с тем, чтобы отвлечь граждан от целого ряда внутренних проблем Украины, считает глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук."Ситуация нагнетается в космических масштабах. "Опасность", которой реально не существует. Потому что вот эта проповедь, что завтра война, что завтра якобы вторжение российских войск, завтра гибель людей, разрушение страны… Вот это все политика отвлечения внимания от насущных проблем. От цен, от продовольственной, энергетической проблемы, от рабочих мест, которых нет, от роста жилищно-коммунальных тарифов и много другого", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия 24".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия