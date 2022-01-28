ЛНР обнаружила 19 единиц техники ВСУ за неделю в Донбассе
ЛНР обнаружила за неделю 19 единиц техники ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины
© AP Photo
Бронетехника ВСУ на востоке Украины
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю разместили 19 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков.
"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено 19 единиц военной техники в жилых массивах восьми населенных пунктов (у линии соприкосновения – ред.) на подконтрольной ВСУ территории", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.