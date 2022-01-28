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ЛНР обнаружила 19 единиц техники ВСУ за неделю в Донбассе

ЛНР обнаружила 19 единиц техники ВСУ за неделю в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022

ЛНР обнаружила 19 единиц техники ВСУ за неделю в Донбассе

Украинские силовики за минувшую неделю разместили 19 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:54

2022-01-28T14:54

2022-01-28T14:54

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю разместили 19 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков."За истекшую неделю нашей разведкой выявлено 19 единиц военной техники в жилых массивах восьми населенных пунктов (у линии соприкосновения – ред.) на подконтрольной ВСУ территории", - сказал Филипоненко на брифинге.По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр