https://ria.ru/20220128/sputnik-1769896670.html
Японская клиника представила план доклинических испытаний "Спутника V"
Японская клиника представила план доклинических испытаний "Спутника V" - РИА Новости, 28.01.2022
Японская клиника представила план доклинических испытаний "Спутника V"
Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект проведения доклинических испытаний российских вакцин "Спутник V" и "Спутник... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:35
2022-01-28T04:35
2022-01-28T04:55
распространение коронавируса
в мире
япония
синдзо абэ
михаил галузин
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ТОКИО, 28 янв — РИА Новости. Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект проведения доклинических испытаний российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", отметив "преимущества российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе", сообщается на странице в Facebook посольства России в Японии.Как отмечается, на состоявшейся в диппредставительстве пресс-конференции присутствовали посол России в Японии Михаил Галузин и представители руководства клиники.В свою очередь посол России в Японии "подчеркнул, что подобные примеры кооперации на основе совместного Плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям, согласованного между президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения и укреплению российско-японских отношений в целом".В пресс-релизе клиники отмечается, что "вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности". Кроме этого, в сообщении уточняется, что вакцинация будет платной и не будет считаться официальной вакцинацией человека."Тестовая вакцинация нацелена на исследования таких аспектов, как подъем уровня антител, период сохранения эффективности, а также проверка безопасности", — говорится в заявлении клиники."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале Lancet (91,6 процента). Данные о применении "Спутника V" при вакцинации населения в нескольких странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ria.ru/20220126/vaktsina-1769699230.html
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в мире, япония, синдзо абэ, михаил галузин, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
04:35 28.01.2022 (обновлено: 04:55 28.01.2022)
Японская клиника представила план доклинических испытаний "Спутника V"
Японская клиника представила план доклинических испытаний "Спутника V" и "Спутник Лайт"
ТОКИО, 28 янв — РИА Новости.
Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект проведения доклинических испытаний российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", отметив "преимущества российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе", сообщается на странице в Facebook
посольства России в Японии
.
Как отмечается, на состоявшейся в диппредставительстве пресс-конференции присутствовали посол России в Японии Михаил Галузин
и представители руководства клиники.
"Представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А. Судзуки в своем выступлении сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями, в том числе в известном специализированном журнале The Lancet", — отмечается в сообщении.
В свою очередь посол России в Японии "подчеркнул, что подобные примеры кооперации на основе совместного Плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям, согласованного между президентом России Владимиром Путиным
и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
, способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения и укреплению российско-японских отношений в целом".
В пресс-релизе клиники отмечается, что "вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности". Кроме этого, в сообщении уточняется, что вакцинация будет платной и не будет считаться официальной вакцинацией человека.
"Тестовая вакцинация нацелена на исследования таких аспектов, как подъем уровня антител, период сохранения эффективности, а также проверка безопасности", — говорится в заявлении клиники.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале Lancet (91,6 процента). Данные о применении "Спутника V" при вакцинации населения в нескольких странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.