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МИД объяснил расширение списка лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию
МИД объяснил расширение списка лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 28.01.2022
МИД объяснил расширение списка лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию
Министерство иностранных дел России объяснило, почему в Москве приняли решение о расширении списка лиц из Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T21:31
2022-01-28T21:31
в мире
москва
евросоюз
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России объяснило, почему в Москве приняли решение о расширении списка лиц из Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.Ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, Москва расширила за счет руководителей ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.Решение принято в связи с тем, что Европейский союз продолжает деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России, а также "штампует" дискриминационные решения, ограничивающие в правах соотечественников и российские организации."В частности, в ЕС инкриминировали ряду представителей российских судебных и правоохранительных органов то, что они способствуют "насаждению российского законодательства" на территории Российской Федерации – в Крыму и Севастополе", - говорится в заявлении ведомства.В этой связи МИД России назвал действия Евросоюза против Москвы "примитивными антироссийскими рефлексами", отметив, что своим решением в Брюсселе обесценили собственную заявку на то, чтобы считаться неким "эталоном" в продвижении демократических принципов – невмешательства во внутренние дела, неприкосновенности судебной власти и верховенства права."Это особенно лицемерно, учитывая, что в брюссельских евроструктурах отнюдь не стесняются планомерно и напористо "насаждать" повсюду нормы есовского законодательства. Настаивать на подписании третьими странами соглашений об ассоциации, невзирая на просьбы официальных властей отложить этот шаг. Требовать от стран-кандидатов солидаризироваться с внешнеполитическими решениями ЕС, включая пресловутые "санкционные меры", в принятии которых те не участвовали", - отметило министерство.МИД России также назвал лицемерным попытки ЕС добиться от суверенных стран, "давно сбросивших с себя оковы колониального гнета", отказа от якобы не соответствующих "действующим правовым рамкам" способов обеспечения своей безопасности.
https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770049652.html
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в мире, москва, евросоюз, россия
21:31 28.01.2022
 
МИД объяснил расширение списка лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

МИД расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, из-за деструктивной политики ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России объяснило, почему в Москве приняли решение о расширении списка лиц из Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.
Ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, Москва расширила за счет руководителей ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.
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Власти США обсудили с банками возможные санкции против России, сообщили СМИ
Решение принято в связи с тем, что Европейский союз продолжает деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России, а также "штампует" дискриминационные решения, ограничивающие в правах соотечественников и российские организации.
"В частности, в ЕС инкриминировали ряду представителей российских судебных и правоохранительных органов то, что они способствуют "насаждению российского законодательства" на территории Российской Федерации – в Крыму и Севастополе", - говорится в заявлении ведомства.
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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СМИ: США могут не ввести санкции против руководства России из-за Британии
В этой связи МИД России назвал действия Евросоюза против Москвы "примитивными антироссийскими рефлексами", отметив, что своим решением в Брюсселе обесценили собственную заявку на то, чтобы считаться неким "эталоном" в продвижении демократических принципов – невмешательства во внутренние дела, неприкосновенности судебной власти и верховенства права.
"Это особенно лицемерно, учитывая, что в брюссельских евроструктурах отнюдь не стесняются планомерно и напористо "насаждать" повсюду нормы есовского законодательства. Настаивать на подписании третьими странами соглашений об ассоциации, невзирая на просьбы официальных властей отложить этот шаг. Требовать от стран-кандидатов солидаризироваться с внешнеполитическими решениями ЕС, включая пресловутые "санкционные меры", в принятии которых те не участвовали", - отметило министерство.
МИД России также назвал лицемерным попытки ЕС добиться от суверенных стран, "давно сбросивших с себя оковы колониального гнета", отказа от якобы не соответствующих "действующим правовым рамкам" способов обеспечения своей безопасности.
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19:41
СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа
 
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