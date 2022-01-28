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В горах Сочи объявили штормовое предупреждение

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.01.2022

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение

Сильный снег ожидается в горной местности Сочи до 30 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:53

2022-01-28T14:53

2022-01-28T15:00

общество

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Сильный снег ожидается в горной местности Сочи до 30 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" со второй половины дня 29 января и до конца суток 29 января, а также в течении суток 30 января 2022 года в предгорьях и горах города Сочи ожидается очень сильный снег", - отмечается в релизе.Спасатели просят горожан обращать внимание на провода воздушных линий, на которых возможно налипание мокрого снега. Ранее сочинская мэрия также информировала о штормовом предупреждении из-за сильных осадков в прибрежной зоне курорта.

https://ria.ru/20220128/perestraivanie-1769888883.html

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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия, новости - туризм