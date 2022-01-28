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В горах Сочи объявили штормовое предупреждение
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.01.2022
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение
Сильный снег ожидается в горной местности Сочи до 30 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:53
2022-01-28T15:00
общество
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
новости - туризм
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СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Сильный снег ожидается в горной местности Сочи до 30 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" со второй половины дня 29 января и до конца суток 29 января, а также в течении суток 30 января 2022 года в предгорьях и горах города Сочи ожидается очень сильный снег", - отмечается в релизе.Спасатели просят горожан обращать внимание на провода воздушных линий, на которых возможно налипание мокрого снега. Ранее сочинская мэрия также информировала о штормовом предупреждении из-за сильных осадков в прибрежной зоне курорта.
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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия, новости - туризм
14:53 28.01.2022 (обновлено: 15:00 28.01.2022)
 
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило о штормовом предупреждении из-за снегопада в горах Сочи

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
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СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Сильный снег ожидается в горной местности Сочи до 30 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" со второй половины дня 29 января и до конца суток 29 января, а также в течении суток 30 января 2022 года в предгорьях и горах города Сочи ожидается очень сильный снег", - отмечается в релизе.
Спасатели просят горожан обращать внимание на провода воздушных линий, на которых возможно налипание мокрого снега. Ранее сочинская мэрия также информировала о штормовом предупреждении из-за сильных осадков в прибрежной зоне курорта.
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ОбществоКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаРоссияНовости - Туризм
 
 
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