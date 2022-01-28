https://ria.ru/20220128/snegopad-1769981591.html
Коммунальные службы Москвы готовы к снегопаду
Коммунальные службы Москвы готовы к снегопаду - РИА Новости, 28.01.2022
Коммунальные службы Москвы готовы к снегопаду
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:01
2022-01-28T14:01
2022-01-28T14:02
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Начиная с пятницы, с сегодняшнего дня, четыре дня в городе Москве будет достаточно сложная метеорологическая обстановка, в течение этих четырех дней будет идти снег большими зарядами. Поэтому службы коммунального хозяйства вновь приведены в повышенную готовность для того, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города, проезд транспорта, проход пешеходов по всем магистралям, тротуарам и на дворовых территориях. Работа будет проводиться в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", - рассказал Бирюков.Он отметил, что для очистки города от снега привлечены дополнительные силы, как и в предыдущие снегопады, будет работать порядка 12,5 тысячи единиц техники."Зима достаточно сложная в этом году. Декабрь, январь - норма снега, которую мы ожидали по средней статистике, была превышена в 1,5-1,6 раза", - добавил заммэра.
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"Начиная с пятницы, с сегодняшнего дня, четыре дня в городе Москве будет достаточно сложная метеорологическая обстановка, в течение этих четырех дней будет идти снег большими зарядами. Поэтому службы коммунального хозяйства вновь приведены в повышенную готовность для того, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города, проезд транспорта, проход пешеходов по всем магистралям, тротуарам и на дворовых территориях. Работа будет проводиться в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что для очистки города от снега привлечены дополнительные силы, как и в предыдущие снегопады, будет работать порядка 12,5 тысячи единиц техники.
"Зима достаточно сложная в этом году. Декабрь, январь - норма снега, которую мы ожидали по средней статистике, была превышена в 1,5-1,6 раза", - добавил заммэра.