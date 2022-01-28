https://ria.ru/20220128/sluzhby-1769944175.html

В Дагестане запретили пускать прихожан на богослужения

В Дагестане запретили пускать прихожан на богослужения - РИА Новости, 28.01.2022

В Дагестане запретили пускать прихожан на богослужения

Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили до 1 апреля в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:52

2022-01-28T11:52

2022-01-28T11:52

религия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/24/1560922494_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_82f091a66da6168d74ef2dd5fbc72c87.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили до 1 апреля в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости коронавирусом, документ размещен на сайте управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, ежедневно регистрируется от 142 до 342 новых случаев заболевания коронавирусом."Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 до 1 апреля 2022 года – не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения", – говорится в документе.Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей.

https://ria.ru/20220128/omikron-1769941889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)