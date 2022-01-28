https://ria.ru/20220128/sluzhby-1769944175.html
В Дагестане запретили пускать прихожан на богослужения
В Дагестане запретили пускать прихожан на богослужения - РИА Новости, 28.01.2022
В Дагестане запретили пускать прихожан на богослужения
Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили до 1 апреля в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:52
2022-01-28T11:52
2022-01-28T11:52
религия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/24/1560922494_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_82f091a66da6168d74ef2dd5fbc72c87.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили до 1 апреля в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости коронавирусом, документ размещен на сайте управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, ежедневно регистрируется от 142 до 342 новых случаев заболевания коронавирусом."Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 до 1 апреля 2022 года – не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения", – говорится в документе.Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей.
https://ria.ru/20220128/omikron-1769941889.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/24/1560922494_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f130fa404f458afb4b085e928e513a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости.
Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили до 1 апреля в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости коронавирусом, документ размещен на сайте управления Роспотребнадзора
по региону.
По информации ведомства, ежедневно регистрируется от 142 до 342 новых случаев заболевания коронавирусом.
"Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 до 1 апреля 2022 года – не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения", – говорится в документе.
Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей.