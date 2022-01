https://ria.ru/20220128/skull-1769819573.html

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире оказалось не проданным

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире оказалось не проданным - РИА Новости, 28.01.2022

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире оказалось не проданным

Английский художник и предприниматель Дэмиен Херст рассказал, что стало с его работой — инкрустированным бриллиантами черепом под названием For the Love of God...

2022-01-28T00:28

2022-01-28T00:28

2022-01-28T00:28

культура

искусство

новости культуры

лондон

великобритания

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Английский художник и предприниматель Дэмиен Херст рассказал, что стало с его работой — инкрустированным бриллиантами черепом под названием For the Love of God ("За любовь Господа"), сообщает Artnet со ссылкой на The New York Times. По данным издания, в 2007 году Херст утверждал, что продал череп за сто миллионов долларов группе анонимных инвесторов. Теперь один из самых богатых художников Великобритании признал, что сделка так и не состоялась. По его словам, череп, сделанный из платины и почти девяти тысяч бриллиантов, находится в Лондоне, в хранилище на Хаттон-Гарден. Произведение современного искусства по-прежнему принадлежит ему в партнерстве с галереей White Cube и группой неназванных инвесторов. В Artnet отмечают, что еще в 2007 году к ажиотажу вокруг этой продажи были вопросы, несмотря на то, что о ней писали авторитетные издания. А по данным Daily Mail, "За любовь Господа" даже назвали "самым дорогим произведением современного искусства, когда-либо созданным". И тем не менее, White Cube не представила доказательств продажи, а позже череп нигде не выставлялся, из-за чего всегда оставались сомнения в том, действительно ли работа Херста была продана.

лондон

великобритания

2022

