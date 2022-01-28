https://ria.ru/20220128/selkhoztekhnika-1769943332.html

Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье

Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье - РИА Новости, 28.01.2022

Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье

Корпорация развития Московской области и немецкая компания "Кроне Русь" подписали соглашение о намерениях по локализации производства кормозаготовительной... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:05

2022-01-28T12:05

2022-01-28T12:05

новости подмосковья

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Корпорация развития Московской области и немецкая компания "Кроне Русь" подписали соглашение о намерениях по локализации производства кормозаготовительной техники и прицепов Krone на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области."Германия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Подмосковья – в регионе работает более 200 компаний с участием немецкого капитала, которые инвестировали более 150 миллиардов рублей. При этом в Московскую область продолжают приходить новые инвесторы из Германии. Компания "Кроне Русь", в частности, планирует инвестировать в реализацию своего проекта по производству кормозаготовительной техники и прицепов порядка 1 миллиарда рублей", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Глава ведомства подчеркнула, что реализация инвестпроекта "Кроне Русь" усилит позицию Московской области как привлекательной инвестиционной площадки, обеспечит регион новыми высокотехнологичными рабочими местами.Как отмечается в сообщении, представители "Кроне Русь" также выразили заинтересованность в создании на территории ИП "Есипово" центра обучения специалистов по обслуживанию техники Krone."Кроне Русь" является официальным дистрибьютером завода-изготовителя Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG в России. Компания предлагает более 200 моделей сельскохозяйственной техники для кормозаготовки.

https://realty.ria.ru/20220127/fermery-1769752684.html

солнечногорск

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солнечногорск, московская область (подмосковье)