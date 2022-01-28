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https://ria.ru/20220128/selkhoztekhnika-1769943332.html
Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье
Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье - РИА Новости, 28.01.2022
Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье
Корпорация развития Московской области и немецкая компания "Кроне Русь" подписали соглашение о намерениях по локализации производства кормозаготовительной... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:05
2022-01-28T12:05
новости подмосковья
солнечногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Корпорация развития Московской области и немецкая компания "Кроне Русь" подписали соглашение о намерениях по локализации производства кормозаготовительной техники и прицепов Krone на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области."Германия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Подмосковья – в регионе работает более 200 компаний с участием немецкого капитала, которые инвестировали более 150 миллиардов рублей. При этом в Московскую область продолжают приходить новые инвесторы из Германии. Компания "Кроне Русь", в частности, планирует инвестировать в реализацию своего проекта по производству кормозаготовительной техники и прицепов порядка 1 миллиарда рублей", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Глава ведомства подчеркнула, что реализация инвестпроекта "Кроне Русь" усилит позицию Московской области как привлекательной инвестиционной площадки, обеспечит регион новыми высокотехнологичными рабочими местами.Как отмечается в сообщении, представители "Кроне Русь" также выразили заинтересованность в создании на территории ИП "Есипово" центра обучения специалистов по обслуживанию техники Krone."Кроне Русь" является официальным дистрибьютером завода-изготовителя Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH &amp; Co. KG в России. Компания предлагает более 200 моделей сельскохозяйственной техники для кормозаготовки.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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РИА Новости
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солнечногорск, московская область (подмосковье)
12:05 28.01.2022
 

Немецкую сельхозтехнику Krone планируют производить в Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Корпорация развития Московской области и немецкая компания "Кроне Русь" подписали соглашение о намерениях по локализации производства кормозаготовительной техники и прицепов Krone на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.
"Германия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Подмосковья – в регионе работает более 200 компаний с участием немецкого капитала, которые инвестировали более 150 миллиардов рублей. При этом в Московскую область продолжают приходить новые инвесторы из Германии. Компания "Кроне Русь", в частности, планирует инвестировать в реализацию своего проекта по производству кормозаготовительной техники и прицепов порядка 1 миллиарда рублей", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
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Глава ведомства подчеркнула, что реализация инвестпроекта "Кроне Русь" усилит позицию Московской области как привлекательной инвестиционной площадки, обеспечит регион новыми высокотехнологичными рабочими местами.
Как отмечается в сообщении, представители "Кроне Русь" также выразили заинтересованность в создании на территории ИП "Есипово" центра обучения специалистов по обслуживанию техники Krone.
"Кроне Русь" является официальным дистрибьютером завода-изготовителя Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG в России. Компания предлагает более 200 моделей сельскохозяйственной техники для кормозаготовки.
 
Новости ПодмосковьяСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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