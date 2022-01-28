https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770018934.html

СМИ: США могут не ввести санкции против руководства России из-за Британии

СМИ: США могут не ввести санкции против руководства России из-за Британии - РИА Новости, 28.01.2022

СМИ: США могут не ввести санкции против руководства России из-за Британии

Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против руководства РФ из-за толерантности Британии в отношении якобы проходящих через Лондон финансовых... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:24

2022-01-28T16:24

2022-01-28T16:24

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ЛОНДОН, 28 янв - РИА Новости. Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против руководства РФ из-за толерантности Британии в отношении якобы проходящих через Лондон финансовых потоков, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.В июле 2020 году комитет по разведке британского парламента представил доклад, в котором утверждается, что российские олигархи и бизнесмены, пользуясь визовой системой Великобритании, якобы отмывают через Лондон незаконные средства, а также при помощи денег продвигают государственные интересы РФ. Как утверждается в докладе, Лондон стал излюбленным местом российских олигархов и бизнесменов после введения в 1994 году инвестиционной визы. Правительство Великобритании тогда мало интересовалось законностью происхождения этих средств, что оказалось ошибкой, сказано в докладе. В Госдуме тогда назвали абсурдом заявления Лондона о влиянии российских олигархов на Британию."Американские чиновники боятся, что не смогут ввести санкции против президента РФ Путина... из-за того, что британцы годами допускали проведение сомнительных денежных потоков через Лондон", - пишет издание.По словам источников, представители госдепа США выразили "тревогу и разочарование" из-за неспособности правительства Британии принять жесткие меры против потока российских средств, особенно в Лондоне."Опасения заключаются в том, что российские деньги сейчас настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против (президента РФ Владимира) Путина может быть упущена", - приводит издание слова источника в Вашингтоне.Источник добавил, что президент США Джо Байден говорит о санкциях лично против Путина, "но это может быть только чем-то символическим".США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769557316.html

https://ria.ru/20220121/polyaki-1768942148.html

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в мире, киев, сша, великобритания, джо байден, нато, госдума рф, россия