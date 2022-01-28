https://ria.ru/20220128/samolet-1769972422.html

Самолет сел в Екатеринбурге после срабатывания датчика разгерметизации

Самолет сел в Екатеринбурге после срабатывания датчика разгерметизации - РИА Новости, 28.01.2022

Самолет сел в Екатеринбурге после срабатывания датчика разгерметизации

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Узбекистана, благополучно сел в Екатеринбурге, хотя сработал датчик разгерметизации салона, сообщает... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:55

2022-01-28T13:55

2022-01-28T13:57

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Узбекистана, благополучно сел в Екатеринбурге, хотя сработал датчик разгерметизации салона, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В 10.01 (8.01 мск) командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий рейс по маршруту Самарканд - Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации, сработал датчик разгерметизации салона, – говорится в сообщении. – Экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности. Посадка самолета произведена благополучно".На борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа.Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20220118/samolet-1768412426.html

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