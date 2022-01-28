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Геннадий Саченюк: ансамбль Александрова не пережидал пандемию

Геннадий Саченюк: ансамбль Александрова не пережидал пандемию - РИА Новости, 28.01.2022

Геннадий Саченюк: ансамбль Александрова не пережидал пандемию

Ансамбль Александрова – один из самых известных российских музыкальных коллективов. В 2022 году он стал хедлайнером музыкального фестиваля имени Валерия... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:00

2022-01-28T11:00

2022-01-28T11:00

интервью

ансамбль песни и пляски российской армии

россия

геннадий саченюк

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Ансамбль Александрова – один из самых известных российских музыкальных коллективов. В 2022 году он стал хедлайнером музыкального фестиваля имени Валерия Халилова, который проходит в разных городах России и зарубежья. Ансамбль Александрова принимал участие в открытии фестиваля в Большом театре 17 января. О том, как ансамбль работал во время пандемии, как разучивают новые песни онлайн, на каком языке было сложнее всего петь, а также о сложных для выступления площадках, потере голоса у солистов перед выступлениях и женском хоре коллектива рассказал корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Геннадий Саченюк.– В Большом театре на открытии фестиваля Халилова прошло выступление Ансамбля Александрова. Как вы подбирали репертуар, станет ли выступление ансамбля традиционным для этого фестиваля?– Фестиваль проходит во второй раз. В 2020 году ансамбль принимал участие в гала-концерте первого фестиваля, в Вегас Сити Холле. На этот раз у нас почетная миссия – открытие фестиваля. И для нас это большая честь и ответственность – представить концертную программу на исторической сцене Большого театра, став своеобразным камертоном фестиваля.Очень надеемся, что фестиваль Валерия Халилова будет проводиться ежегодно, количество участников будет расти, география расширяться. Хотя и теперь впечатляют его масштабы – коллективы из многих российских городов, гости из ближнего и дальнего зарубежья. С уверенностью могу сказать, уже сегодня фестиваль стал настоящим праздником духовой музыки – от Дальнего Востока до Калининграда. Основа фестиваля – это выступления военных коллективов, но также важно, что среди участников и гражданские коллективы.Что касается репертуара, то в Большом театре мы исполняли песни и пляски из золотого фонда ансамбля.– Есть ли у вас новые постановки?– В золотой фонд входят произведения, прошедшие пробу временем. Это фундамент репертуара ансамбля: прежде всего, конечно же, военные песни – времен гражданской войны и Великой Отечественной, русские народные песни. Есть и классические произведения, и духовные. И конечно пляски – военные и народные. Репертуар, безусловно, пополняется. Но надо понимать, что отбор произведений – очень сложный процесс. Произведений много, но далеко не все могут подойти для исполнения Ансамблем Александрова. Важны и тема, и художественный образ, и форма. Необходимо подлинное мастерство. В золотом фонде – произведения, созданные признанными мастерами песенного жанра и выдающимися хореографами, начиная с Александра Васильевича Александрова, который писал программы для ансамбля со времен его основания, делал множество обработок военных и народных песен.– Может, следует обратиться к выпускникам музыкальных училищ, композиторам, чтобы они присылали свои произведения, а вы выбирали?– Ежегодно в адрес ансамбля поступает множество творческих заявок от авторов – стихи, музыка, готовые песни. Все поступившие произведения мы рассматриваем на художественном совете. Художественный совет состоит из руководителей творческих подразделений, солистов, артистов хора и балета, имеющих многолетний опыт работы в ансамбле и высочайший профессиональный уровень, – мастеров вокального и хореографического жанров. Приходит много песен, целые сборники. Иногда из сборника можно взять только одну песню, иногда – ни одной. Но это – не тенденция последнего времени, так было и в Советские времена. Тогда отбор был еще жестче. Ансамбль мог приготовить 20-30 песен, показать их на заседании Союза композиторов, но из них в репертуар ансамбля могли отобрать только две или три. То есть из уже готовых песен оставалось две-три в репертуаре. Сейчас эти неотобранные песни есть в нашем архиве, есть записи.– Насколько разнообразны репертуар ансамбля и требования к артистам, с которыми вы выступаете?– Мы работаем во многих жанрах. В основе репертуара – военно-патриотические произведения, но есть и эстрадные песни, и классика. Мы часто принимаем участие в концертах с артистами российской эстрады. Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, группа "Любэ", новое поколение исполнителей – Денис Майданов, победители проекта "Голос" Дина Гарипова, Елена Максимова, многие другие. В концертах ансамбля также принимают участие именитые артисты российской оперной сцены. В разные годы с нами выступали и зарубежные звезды: Тото Кутуньо, Томас Андерс, Альбано, Алессандро Саффино. Большой резонанс во времена перестройки произвела программа "Total Balalayka Show" времен перестройки – совместные концерты Ансамбля Александрова и рок-группы "Ленинградские ковбои". В Финляндии и США концерты собирали десятки тысяч зрителей. Много планов и сегодня, но пандемия вносит коррективы.Требования к артистам? Прежде всего, конечно же, уровень профессионального мастерства.– Как вы считаете, может обычный человек без музыкального образования и большой наслушанности отличить Ансамбль Александрова от других?– Да, безусловно. По звучанию нашего оркестра можно с первых же аккордов точно определить, что играет оркестр Ансамбля Александрова. Причина – в уникальном составе, придуманном Александром Васильевичем Александровым: русские народные инструменты – балалайки, домры, баяны, полный состав духовых инструментов – медных и деревянных, фортепиано, контрабасы, ударные. Состав оркестра сохраняется на протяжении десятилетий. Если вы послушаете записи, к примеру, 1930-х лет, вы узнаете звучание оркестра. Узнаваем по звучанию и Александровский хор, ведь недаром ансамбль в свое время прославился далеко за пределами СССР под названием Хор Красной Армии, его и сейчас так называют за рубежом.– Как вам удается сработаться с зарубежными коллективами? Если брать какие-то, на первый взгляд, далекие от наших традиций, китайские коллективы?– Профессионализм плюс репетиции, нет особенного секрета. Сначала каждый в своей стране готовит свою партию, потом мы можем смотреть партии в записи, вносить правки. Перед концертом может быть одна репетиция и – уже само выступление. В 2019 году в Пекине с нами работал солист Северного театра оперы куньцюй Фон Нинг – исполнитель на китайском национальном духовом инструменте шэн.Народные инструменты всегда самобытны по звучанию. Но исходя из нашего опыта, оркестр ансамбля и русские народные инструменты сочетаются гармонично со всеми другими инструментами и голосами.– Как долго вы разучиваете песни на иностранных языках, как добиться звучания без акцента, если это удается?– С самого первого выступления ансамбля за рубежом сложилась традиция: мы исполняем песни на языке зрителей, где бы ни выступал ансамбль, исполняем народные танцы, инструментальные пьесы. Отзывы всегда превосходные – и в прессе, и среди зрителей. Бывали случаи, когда люди не могли поверить, что поет не носитель языка. Мы стремимся к идеальному звучанию – учим, консультируемся с носителями. Как правило, исполняли известные песни. С первых нот зрители аплодируют, ну а когда слышат, что песню запевают на их родном языке, выражают восторг.Когда выступаем в России с иностранными артистами и коллективами также рекомендуем известные песни, например, "Калинку" – ее знают везде, она узнаваема на всех концертах. Кстати говоря, ее мировая известность во многом связана с тем, что она входит в репертуар Ансамбля Александрова.– Песню на каком языке было сложнее всего выучить?– Пожалуй, на китайском и корейском. На тех языках, которые нам не очень близки по произношению. Европейские языки ближе, поэтому учить проще.– Как вы учите песни, можете раскрыть процесс?– Сначала смотрим перевод, вникаем в смысл песни. Затем учим, работаем над созданием художественного образа. Приглашаем на репетиции переводчиков, людей, которые очень хорошо знают язык и владеют тонкостями произношения, по возможности консультируемся с носителями языка.Работа над песнями занимает разное время. Многое зависит от сложности музыки и слов. Какая-то песня учится быстро, а с какой-то приходится работать намного дольше. Помогает опыт, передача опыта от поколения к поколению. Но мы не годы учим, за месяц можем подготовить концерт на разных языках. Бывали случаи, когда песню выучивали за несколько дней. Невыполнимых задач для ансамбля нет.– Расскажите немного о музыке Валерия Халилова. Какая она, можно ли ее узнать, есть ли особенности?– Валерий Михайлович писал музыку разных жанров. У него есть произведения для симфонического оркестра, много задушевных романсов для голоса и фортепьяно. Марши и пьесы для духового оркестра. Думаю, узнаваема, особенно для людей сведущих. Есть в ней и патриотизм, и духоподъемность, и лирика. В Большом театре звучали три его песни: "Армия и флот", "Навсегда великая страна", ставшая символом фестиваля, и "Как на поле боя" – чувственная, проникновенная песня, одна из последних, написанных Валерием Михайловичем, причем для мужского хора и солистки. Песня была впервые исполнена со сцены в этот вечер, с теплом воспринята публикой. Широкая аудитория сможет услышать ее в эфирной телеверсии концерта.– Военный ансамбль подразумевает, что в нем одни мужчины или большинство мужчин. Но у вас есть женщины в ансамбле. Почему все-таки появились женщины, что это дает?– Это всех очень интересует – женщины и военные коллективы. Но женщины и в армии, и в армейских ансамблях песни и пляски появились давно. Что касается Ансамбля Александрова, то я бы сказал так: женские голоса добавляют красок в нашу палитру. Новые краски – новые возможности, большее разнообразие исполняемого репертуара. Кроме того, есть произведения, написанные для женских или смешанных хоров.В прошлом году мы исполняли несколько номеров из кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский", в основе которой музыка для одноименного кинофильма Сергея Эйзенштейна. Кантата написана для меццо-сопрано, хора и оркестра. Причем для смешанного хора. Замечательно, что мы можем исполнить это произведение именно так, как задумал композитор, ведь у нас есть женский хор. Это лишь один пример.Женский хор был создан в ансамбле в 2019 году по приказу министра обороны. Конкурс был высокий, результат – 20 вокалисток высокого профессионального уровня. Многие из них – лауреаты российских и международных конкурсов, есть опыт выступления на оперных сценах, сотрудничества с театрами и филармониями. В репертуаре женского хора – сольные и хоровые произведения разных жанров. Хор принимает участие во многих мероприятиях Минобороны, в том числе, в парке "Патриот" и театре Российской Армии. Есть сольная программа, в которую отобраны произведения, соответствующие критериям ансамбля Александрова. Они гармонично исполняются женским хором. Артистки женского хора принимают участие в качестве солисток в концертах ансамбля. Уровень исполнительского мастерства – высокий по мнению профессионалов, это мнение мы слышим после важных для нас выступлений, таких как в Большом зале консерватории или в Концертном зале имени Чайковского. Решение о том, каким составом будут исполняться те или иные произведения, принимает художественный совет ансамбля.– Сколько у вас человек в мужском хоре ансамбля и в женском?– Мужской хор – около 80 человек, женский – 20.– Еще один вопрос из разряда наивных. Скажите, а у вас все в хоре военные?– Нет, большинство артистов – это гражданский персонал вооруженных сил.– Геннадий Ксенафонтович, как вы адаптировались к условиям локдауна и пандемии? Пытались переждать или сразу понимали, что будете давать концерты онлайн?– Переждать – это не в традициях ансамбля и армии в целом. С любыми трудностями русский человек борется, преодолевает их, и жизнь продолжается. Пандемия внесла коррективы во все мировое сообщество и в культуру в частности. Никто не остался на прежних рубежах. Нам очень помог опыт, который у нас уже был в работе с зарубежными артистами, когда мы удаленно готовили совместные выступления, о чем я уже рассказывал. Точно так же и в этот непростой период артисты учили новые партии на удалении, то есть дома. Хормейстеры принимали партии у артистов хора, скайп, вотсап и тому подобные средства связи помогли. Так что руководители творческих подразделений управляли процессом в удаленном режиме, онлайн. Такая детальная, кропотливая работа проходила в течение всего локдауна. В соответствии с четким расписанием один хормейстер занимался с басами, другой – с тенорам, и так далее. Результат: артисты оставались в форме, было разучено много новых произведений. После окончания локдауна ансамбль был способен выступать на сцене, профессиональная форма не пострадала. Более того, мы открыли для себя новые формы творческой работы, например, записывали видеоролики произведений на иностранных языках в поддержку народов разных стран. Поклонники творчества ансамбля по всему миру имели возможности видеть и слышать музыку в исполнении ансамбля, благодаря YouTube и соцсетям. За этим стоит большая работа различных служб ансамбля.Вот еще один пример – онлайн концерты для курсантов военных училищ, творческие встречи с военнослужащими, которые находятся за тысячи километров от нас. Раньше мы такое не практиковали, а теперь будем.– Удалось ли вам выехать на концерты в 2021 году?– Да, к счастью, мы смогли в сентябре выехать на гастроли в Турцию. Пятнадцать концертов в девяти городах, более 120 тысяч турецких зрителей, побывавших на наших концертах. Приходилось почти каждый день переезжать или перелетать из города в город, что физически довольно тяжело. В выступлениях ансамбля принимал участие известный турецкий исполнитель Халук Левент. В программе мы исполняли шесть произведений на турецком языке. Слава богу, все вернулись здоровыми, коронавирусом никто не заразился.Надо сказать, что многие концерты, запланированные в 2020 году, были не отменены, а перенесены. В 2020 году мы планировали выступать в городах-героях, планировались концерты, посвященные 75-летию Великой Победы и датам освобождения от фашистов российских городов. Например, концерт в Большом зале Московской консерватории, запланированный в мае к 75-летию Победы, состоялся в декабре и был приурочен ко Дню Героев России. Концерт в Твери состоялся в марте 2021 года (вместо 2020) и так далее.Недавно прошла череда мероприятий, посвященных 80-летию начала контрнаступления Красной Армии под Москвой: выступили в Большом театре со специально подготовленной к этой дате программой, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, в некоторых учреждениях Минобороны.В 2021 году в России отмечалось еще две даты: 800 лет со дня рождения князя Александра Невского и 60 лет первому полету человека в космос. В репертуар были включены произведения, посвященные этим датам.– Скажите, а когда вы понимаете, что площадка сложная?– Мы работаем в любых условиях, но где-то может быть комфортнее, а где-то сложнее. Комфорт зависит от многих факторов: размеров сцены, качества покрытия, акустики и качества звуковой аппаратуры. Выступление может проходить под открытым небом – на городской площади, а может в акустическом зале, работать в котором одно наслаждение.Есть много нюансов, важных для артистов: далеко ли от сцены гримерные комнаты, ведь балет должен успевать переодеваться, какая температура и влажность воздуха, есть ли кондиционер, пыль. Важны перелет, отдых, подготовка к концерту. Например, для артистов балета крайне важны условия переезда, особенно если концерт в тот же день, ведь их основной рабочий инструмент – ноги.– Скажите, судя по тому, что вы рассказываете, от переезда артист может потерять голос? А если это молодой артист, он готовился, прилетел в Африку, а голоса нет? Что будет делать ансамбль, и что будет с артистом?– Во-первых, будем надеяться, что артист не навсегда потерял голос. Ситуации временной потери голоса у артистов бывают, поэтому у нас есть два, три, а иногда и четыре исполнителя на каждую песню. Эта практика в ансамбле существует давно в связи с особенностями голосового аппарата.Голос – тонкий и очень чувствительный инструмент, на который могут повлиять перепады давления, температуры, влажности, смена часовых поясов. Ведь случаются перелеты по 8-10 часов, бывает и с пересадками.Артисты следят за собой и голосом, делают все, чтобы их инструмент был в надлежащем состоянии, но все может случиться. Бывали случаи, когда мы приезжаем, а у солиста нет голоса. Тогда песню исполняет другой солист или ведущий артист хора. Есть такое мнение, что в нашем хоре каждый второй – солист, и это правда. Каждый второй может выступить сольно: выйти, спеть, вернуться в хор и продолжить исполнять хоровую партию.– Если все-таки голос пропал, то человек не убегает в слезах, что он готовился, и ничего не вышло?– Нет, конечно. Расстраивается – да, и здесь важна поддержка коллег, помощь советом с учетом опыта. Иногда может оказать экстренную помощь фониатр. Артисты преодолевают трудности, уделяют должное внимание здоровью, соблюдают так называемую гигиену голоса, стараются стать стабильными солистами. Это требует работы над собой: режим, комплексы упражнений, диеты, врачи.История ансамбля знает много примеров солистов-долгожителей, которые работали до 80 лет, их голоса звучали как молодые. Если вы не видите исполнителя, то подумаете, что парню лет 30-35. Эдуард Лабковский, Василий Штефуца, Евгений Беляев, Алексей Сергеев – это как раз такие певцы. На сегодня – это Валерий Гавва, бас, его голос с годами становится только лучше. Это его уникальная работоспособность и талант.– Вы много говорите о традициях и поддержке. Но есть предубеждение в отношении творческих коллективов, что там мало дружбы и взаимовыручки, все хотят быть лучшими. Насколько в ансамбле Александрова есть внутренние конфликты?– Я бы сказал, что у нас такого нет и быть не может. Есть передача опыта из поколения в поколение. Есть желание, чтобы коллектив успешно выступал и оставался одним из лучших в мире. На каждую песню есть солист номер один, есть второй. Часто первый солист помогает второму, а тот в свою очередь учится, занимается вокалом, совершенствуя свое мастерство.Почти каждый солист имеет опыт работы в хоре, иногда – многолетний опыт.Например, Вадим Ананьев – ныне один из основных солистов ансамбля, народный артист России – служил в должности артиста хора на протяжении десяти лет.То же самое касается балета. Допустим, произошла травма у артиста, который делает трюк. Либо надо будет менять пляску, либо менять артиста. Менять пляску – это сложно, поэтому артисты страхуют друг друга.Еще пример. Перед выступлением в Большом театре у нас заболел один солист, а потом второй. Мы прямо в день концерта учили произведение, выходил человек из хора и пел впервые для себя эту песню. Это песня "Навсегда великая страна" Валерия Халилова. Николай Пронин – прекрасный солист хора – заболел в день концерта. Мне позвонили утром, и мы устроили маленький "совет в Филях", кто может заменить. Назвали нескольких кандидатов. В итоге спел Михаил Евтюхов – артист хора. Одна репетиция днем в Большом театре, а вечером он спел. И такая значимая для этого вечера, да и для всего фестиваля песня не ушла из программы. Кстати сказать – у него прекрасный французский язык, и он исполняет песни на французском, в том числе на наших зарубежных концертах.– Геннадий Ксенафонтович, как вы отбираете солистов? Каждый ли артист хора мечтает быть солистом?– Сначала отбираем артистов хора, причем по большому конкурсу. Бывает, что из хора вырастает солист ансамбля, бывает, вокалист принимается в ансамбль сразу на должность солиста.Быть солистом Ансамбля Александрова – это очень почетно, но это предъявляет к артисту колоссальные требования: помимо вокальных данных и исполнительского мастерства это огромная ответственность. Есть большая разница – стоять в хоре и осознавать, что ты – часть большого мощного по звучанию хора, чувствовать плечо товарища, ощущать, как твой голос вливается в общее стройное звучание под руководством дирижера. Солист стоит перед залом, знает, что за ним оркестр и хор, но не видит их. От его выразительности, способности донести до слушателей в зале смысл исполняемой песни зависит успех всего ансамбля. Солист может заразить вдохновением и хор, и оркестр. И наоборот, неудачное исполнение солиста может свести на нет старания артистов хора и оркестра. Бывает, что не получается. В классе артист великолепно поет под рояль, а когда выходит на публику, зажимается, волнуется. Это слышат все: в хоре, в оркестре, публика тоже слышит. И еще. Крайне важно найти соответствие между песней и солистом, чтобы каждую песню пел тот солист, у которого она зазвучит самым лучшим образом.– Солист – это ответственно и сложно, а в хоре остаются неудавшиеся солисты?– Нет, конечно. Хоровое пение – это особое искусство. Можно взять 12 прекрасных солистов (12 – минимальное число участников хора), но они не смогут спеть хором. Единого целого звучания не будет. Хор можно сравнить с командной игрой. И команда эта должна быть прекрасно спетой. Огромный труд стоит за тем, чтобы несколько человек пели, и их голоса сливались в стройное звучание. Профессии хормейстера и артиста хора требуют многолетнего упорного труда в достижении мастерства и соответствия уровню ансамбля, который прославился своим хором на весь мир. Звучание хора, которое трогает сердца слушателей, основано на том, что люди слушают и верят: если мы поем про войну – это о войне, если о любви – это любовь. Малейшее отклонение может быть неубедительным и неискренним. И каждое слово должно быть слышимо и понятно. Мы должны так доносить произведения, чтобы вы могли это представить.– Расскажите, какова ситуация в целом в России с военно-патриотическими ансамблями?– Таких ансамблей много, они есть во всех регионах. Военно-патриотическая музыка – отдельное музыкальное направление. Если вы любите джаз, то пойдете на джаз, классику – на классику, а есть военная музыка, которую лучше всего исполняют военные коллективы, потому что это их специализация. И есть поклонники этого жанра, поклонники творчества военных коллективов.Армейский ансамбль песни и пляски – это тот жанр, который зародился во многом благодаря Александру Васильевичу Александрову, которого пригласили в качестве музыкального руководителя в созданный при Доме Красной Армии в 1928 году ансамбль. К середине 30-х годов Александров создал большой концертный коллектив, в составе которого был хор, оркестр и танцевальная группа. Все армейские ансамбли песни и пляски были созданы по образцу Ансамбля Александрова – как в СССР, так и за его пределами: в Европе, Китае, многих странах.Российские армейские ансамбли призваны прививать любовь к родине через военные песни, в которых отражается героическая история Красной, Советской, Российской армии, народные и эстрадные песни.Ежегодно в Российский Армии проводится смотр армейских коллективов в разных городах. Для жителей этих городов это замечательная возможность приобщиться к музыке этого жанра. Кроме того, идет взаимодействие между коллективами, дирижерами, хормейстерами и хореографами. Для нас это что-то вроде научного симпозиума, где люди учатся друг у друга, обмениваются опытом на мастер-классах.– Перед выступлением в Большом театре один из ваших коллег сказал, что музыка всегда про мир. Не могли бы вы пояснить, каким образом военный коллектив и военная музыка может транслировать стремление к миру?– Военный ансамбль призван к тому, чтобы пропагандировать стремление к миру. Многие песни – о страшном военном времени, о героях, отдавших жизнь за родную землю, о горе матерей и жен, чьи родные погибли на войне, об искалеченной земле... Есть песни, при исполнении которых залы встают и слушают их со слезами на глазах. "Священная война", "День Победы"… Одна из миссий ансамбля – сохранение памяти о Второй мировой войне. После военно-патриотических концертных программ люди уходят под сильным впечатлением.Музыка преодолевает границы, объединяет людей разных стран. Ансамбль Александрова много выступал за рубежом. Дипломаты разных рангов, сотрудники МИД, послы, атташе – военные и по культуре – отмечают мирную миссию, которую несет наш военный коллектив.Думаю, люди на наших концертах не думают о том, что на сцене российский ансамбль, иностранцы. Они слушают песни, которые трогают их сердца, удивляются, радуются, сопереживают. С восторгом принимают песни на их родном языке, искрометные, зажигательные пляски. Люди переживают яркие эмоции, соприкасаясь с проявлением "загадочной русской души" на сцене и уносят эти впечатления с собой. Трогает, когда слышишь, как после концерта на улице люди напевают наши песни, как делятся видео в соцсетях, пишут о том, что с нетерпением ждут новых встреч с любимым коллективом.Мы знаем, что миллионы людей во всем мире слушают музыку в исполнении ансамбля на электронных площадках, смотрят видео наших концертных выступлений в YouTube. В адрес ансамбля поступает много отзывов с благодарностью за радость, которую мы приносим своим творчеством, помогаем преодолевать жизненные трудности и с оптимизмом смотреть в будущее.

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интервью, ансамбль песни и пляски российской армии, россия, геннадий саченюк