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Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров
Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров
Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:12
2022-01-28T12:36
германия
в мире
мид германии
youtube
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сергей лавров
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы выразились (про ответные меры), немцы знают, что так будет, если этого не произойдет (если притеснение не закончится)", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Ранее Лавров сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html
https://ria.ru/20220118/lavrov-1768387585.html
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германия, в мире, мид германии, youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, телеканал rt, россия
12:12 28.01.2022 (обновлено: 12:36 28.01.2022)
 
Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как вы выразились (про ответные меры), немцы знают, что так будет, если этого не произойдет (если притеснение не закончится)", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 17:56
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik
Ранее Лавров сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала.
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 15:22
Власти Германии могут быть причастны к притеснениям RT DE, заявил Лавров
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 23:35
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
 
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