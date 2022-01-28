https://ria.ru/20220128/rt-1769950946.html

Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров

Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Россия ответит, если притеснение RT в Германии продолжится, заявил Лавров

Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:12

2022-01-28T12:12

2022-01-28T12:36

германия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы выразились (про ответные меры), немцы знают, что так будет, если этого не произойдет (если притеснение не закончится)", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Ранее Лавров сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.

https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html

https://ria.ru/20220118/lavrov-1768387585.html

https://ria.ru/20220120/obvineniya-1768827897.html

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