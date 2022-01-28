https://ria.ru/20220128/protsenko-1770077612.html
Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19
Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19
Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим "омикроном" становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, сообщил главврач... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T21:30
2022-01-28T21:30
2022-01-28T21:30
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общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим "омикроном" становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале."С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов", - написал Проценко.Он отметил, что из-за нового вызова внимание сейчас уделяется именно перезагрузке первичного звена.Проценко рассказал, что на прошедшем в среду заседании комиссии по здравоохранению дополнительно обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года."Договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах.... Первое, что бросилось в глаза: предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, на оплату труда медицинских работников, но не заложили средства на обучение, а это неправильно", - заявил Проценко.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус в россии, денис проценко
Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19
Главврач ГКБ № 40 Проценко: новая волна COVID-19 отличается перегрузкой первичного звена
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим "омикроном" становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале
.
"С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов", - написал Проценко.
Он отметил, что из-за нового вызова внимание сейчас уделяется именно перезагрузке первичного звена.
Проценко рассказал, что на прошедшем в среду заседании комиссии по здравоохранению дополнительно обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года.
"Договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах.... Первое, что бросилось в глаза: предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, на оплату труда медицинских работников, но не заложили средства на обучение, а это неправильно", - заявил Проценко.