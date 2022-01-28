https://ria.ru/20220128/protsenko-1770077612.html

Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19

Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022

Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19

Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим "омикроном" становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, сообщил главврач... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:30

2022-01-28T21:30

2022-01-28T21:30

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коммунарка (москва)

коронавирус в россии

денис проценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_16b3a1c6f8c304c7ff78f78ccc5a8ec6.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим "омикроном" становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале."С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов", - написал Проценко.Он отметил, что из-за нового вызова внимание сейчас уделяется именно перезагрузке первичного звена.Проценко рассказал, что на прошедшем в среду заседании комиссии по здравоохранению дополнительно обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года."Договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах.... Первое, что бросилось в глаза: предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, на оплату труда медицинских работников, но не заложили средства на обучение, а это неправильно", - заявил Проценко.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html

https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус в россии, денис проценко