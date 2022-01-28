13:22 28.01.2022 (обновлено: 13:32 28.01.2022)
Более 50 тысяч семей в Подмосковье получат в этом году повышенные пособия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч семей из Московской области получат в этом году повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет, говорится в сообщении регионального Минсоцразвития.
"Более 50 тысяч семей в Подмосковье получают повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты в этом году увеличен и составляет от 7 374 до 14 748 рублей и зависит от уровня дохода семьи", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
Выплаты родителям в январе уже пришли в повышенном размере, все происходит автоматически - отдельно заявления подавать не нужно, добавили в пресс-службе. Вместе с этим в 2022 году проиндексировали и региональное ежемесячное пособие малоимущим семьям.
"На детей от 1,5 до 3 лет, родители, которые воспитывают детей в одиночку, будут получать 8500 рублей в месяц. А полные семьи на детей этого же возраста - 6000 рублей", - говорится в сообщении.