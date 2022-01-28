https://ria.ru/20220128/posobiya-1769970230.html

Более 50 тысяч семей в Подмосковье получат в этом году повышенные пособия

Более 50 тысяч семей в Подмосковье получат в этом году повышенные пособия - РИА Новости, 28.01.2022

Более 50 тысяч семей в Подмосковье получат в этом году повышенные пособия

Более 50 тысяч семей из Московской области получат в этом году повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:22

2022-01-28T13:22

2022-01-28T13:32

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч семей из Московской области получат в этом году повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет, говорится в сообщении регионального Минсоцразвития.Выплаты родителям в январе уже пришли в повышенном размере, все происходит автоматически - отдельно заявления подавать не нужно, добавили в пресс-службе. Вместе с этим в 2022 году проиндексировали и региональное ежемесячное пособие малоимущим семьям.

https://ria.ru/20220127/programma-1769771415.html

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общество, московская область (подмосковье)