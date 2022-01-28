https://ria.ru/20220128/podderzhka-1770006442.html

Москва оказала финансовую поддержку 57 промпредприятиям в 2021 году

Москва оказала финансовую поддержку 57 промпредприятиям в 2021 году - РИА Новости, 28.01.2022

Москва оказала финансовую поддержку 57 промпредприятиям в 2021 году

Москва оказала в минувшем году финансовую поддержку 57 промышленным компаниям столицы в виде субсидий на сумму почти 644 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:35

2022-01-28T15:35

2022-01-28T15:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Москва оказала в минувшем году финансовую поддержку 57 промышленным компаниям столицы в виде субсидий на сумму почти 644 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Порядок предоставления субсидий из столичного бюджета организациям, осуществляющим на территории города деятельность в сфере промышленности, был утверждён мэром Москвы Сергеем Собяниным в апреле 2012 года."За все время субсидирования объем средств, предоставленных предприятиям, превысил 3,5 миллиарда рублей. В 2021 году город поддержал 57 столичных производств, сумма выплат составила 643,8 миллиона рублей. За счет этих средств предприятия могут возместить расходы на уплату процентов по кредитам на покупку оборудования, компенсировать затраты на его лизинг и техническое присоединение к инженерным сетям", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, востребованность этой меры поддержки растет.В столице уже не первый год действует масштабная программа поддержки промышленного сектора, напоминают в ДИПП. Помощь компаниям предлагается в различных форматах — это налоговые льготы за счет присвоения предприятиям специализированных статусов, подбор площадок под локализацию производств, а также меры финансовой поддержки: субсидии для промышленников и займы для предприятий города, которые можно получить по ставке ниже банковской.Обратиться за получением поддержки промышленники могут через Инвестиционный портал Москвы. Это специализированный ресурс, где пользователи могут найти всю информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, действующих в столице, подать онлайн-заявки на присвоение специальных статусов, получение займа или субсидии.

https://ria.ru/20220126/park-1769567730.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр прохоров