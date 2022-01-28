https://ria.ru/20220128/ozabochennosti-1770017854.html
США и НАТО так и не учли принципиальные озабоченности России, заявил Путин
США и НАТО так и не учли принципиальные озабоченности России, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2022
США и НАТО так и не учли принципиальные озабоченности России, заявил Путин
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали ключевые для России... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:19
2022-01-28T16:19
2022-01-28T19:02
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали ключевые для России моменты, сообщили в пресс-службе Кремля."Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО", — рассказали там.Российский лидер подчеркнул, что западные партнеры никак не прокомментировали противоречия их тезиса о свободе любой страны выбирать союзы и блоки, членами которых она хочет стать, с принципом неделимости безопасности, предусматривающим, что никто не должен укреплять свою защищенность за счет других стран.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.Российская сторона также напоминает, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня в Донбассе, но Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.На этой неделе Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос: нерасширение альянса.
https://ria.ru/20220128/voyna-1769929770.html
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сша, европа, нато, россия, в мире, франция, владимир путин, эммануэль макрон
16:19 28.01.2022 (обновлено: 19:02 28.01.2022)
США и НАТО так и не учли принципиальные озабоченности России, заявил Путин
Президенты Путин и Макрон обсудили российские предложения по гарантиям безопасности
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали ключевые для России моменты, сообщили в пресс-службе
Кремля.
"Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России
, как недопущение расширения НАТО
, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе
на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО", — рассказали там.
Российский лидер подчеркнул, что западные партнеры никак не прокомментировали противоречия их тезиса о свободе любой страны выбирать союзы и блоки, членами которых она хочет стать, с принципом неделимости безопасности, предусматривающим, что никто не должен укреплять свою защищенность за счет других стран.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.
Российская сторона также напоминает, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня в Донбассе, но Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
На этой неделе Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос: нерасширение альянса.