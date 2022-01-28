https://ria.ru/20220128/oppozitsiya-1769993169.html
Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко
Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022
Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что призывающая к западным санкциям оппозиция совершает преступление против государства и ответит за это, где... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:45
2022-01-28T14:45
2022-01-28T14:45
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769935985_92:0:2308:1247_1920x0_80_0_0_73c215418da51febc8383a25be5fa7b6.jpg
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что призывающая к западным санкциям оппозиция совершает преступление против государства и ответит за это, где бы ни находилась."Санкции - это инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм международного права. Соответствующая позиция закреплена в решении белорусского конституционного суда, и мы будем из этого исходить. А те так называемые соотечественники, которые призывают к санкциям, совершают преступление против государства и собственного народа. И они за это ответят по закону, где бы ни находились", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769935985_361:0:2011:1238_1920x0_80_0_0_7178d12194f2817d6c61c5af6c9a035a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко
Лукашенко: призывающая к западным санкциям оппозиция совершает преступление против страны