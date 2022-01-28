https://ria.ru/20220128/oppozitsiya-1769993169.html

Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко

Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022

Оппозиция ответит за призывы к западным санкциям, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что призывающая к западным санкциям оппозиция совершает преступление против государства и ответит за это, где... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:45

2022-01-28T14:45

2022-01-28T14:45

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что призывающая к западным санкциям оппозиция совершает преступление против государства и ответит за это, где бы ни находилась."Санкции - это инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм международного права. Соответствующая позиция закреплена в решении белорусского конституционного суда, и мы будем из этого исходить. А те так называемые соотечественники, которые призывают к санкциям, совершают преступление против государства и собственного народа. И они за это ответят по закону, где бы ни находились", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко