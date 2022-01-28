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Около вологодского поселка расширят обочины дороги
Около вологодского поселка расширят обочины дороги - РИА Новости, 28.01.2022
Около вологодского поселка расширят обочины дороги
По просьбе жителей Череповецкого района будут расширены обочины дороги возле поселка Лесное для парковки автомобилей, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:19
2022-01-28T16:19
2022-01-28T16:18
вологодская область
вологодская область
череповецкий район
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 28 янв – РИА Новости. По просьбе жителей Череповецкого района будут расширены обочины дороги возле поселка Лесное для парковки автомобилей, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.С жалобой на заужение проезда на приеме у спикера областного парламента обратился один из жителей поселка, который рассказал, что в этом году рядом с населенным пунктом была оборудована лыжня здоровья, и в выходные заниматься спортом приезжают сотни череповчан. Вдоль дороги постоянно припарковано 50-60 автомобилей, которые мешают проезду и могут создаваться опасные ситуации.По словам Луценко, в этом вопросе необходимо найти компромисс, так как жалобы жителей поселка не беспочвенны.Спикер областного парламента предложил в настоящее время расширить обочины, а в перспективе – проработать два вопроса – расширение дороги в том месте, где проходит водопропускная труба, чтобы обезопасить конкретно этот участок, а также рассмотреть вариант строительства парковки.При этом Луценко сообщил, что в ближайшее время намерен лично выехать на место, чтобы оценить проблему, и возьмет ее решение на контроль.
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вологодская область
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вологодская область, череповецкий район, андрей луценко
ВОЛОГДА, 28 янв – РИА Новости.
По просьбе жителей Череповецкого района
будут расширены обочины дороги возле поселка Лесное
для парковки автомобилей, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
.
С жалобой на заужение проезда на приеме у спикера областного парламента обратился один из жителей поселка, который рассказал, что в этом году рядом с населенным пунктом была оборудована лыжня здоровья, и в выходные заниматься спортом приезжают сотни череповчан. Вдоль дороги постоянно припарковано 50-60 автомобилей, которые мешают проезду и могут создаваться опасные ситуации.
По словам Луценко, в этом вопросе необходимо найти компромисс, так как жалобы жителей поселка не беспочвенны.
Спикер областного парламента предложил в настоящее время расширить обочины, а в перспективе – проработать два вопроса – расширение дороги в том месте, где проходит водопропускная труба, чтобы обезопасить конкретно этот участок, а также рассмотреть вариант строительства парковки.
При этом Луценко сообщил, что в ближайшее время намерен лично выехать на место, чтобы оценить проблему, и возьмет ее решение на контроль.