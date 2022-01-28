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Вологодская область
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Около вологодского поселка расширят обочины дороги
Около вологодского поселка расширят обочины дороги - РИА Новости, 28.01.2022
Около вологодского поселка расширят обочины дороги
По просьбе жителей Череповецкого района будут расширены обочины дороги возле поселка Лесное для парковки автомобилей, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:19
2022-01-28T16:18
вологодская область
вологодская область
череповецкий район
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 28 янв – РИА Новости. По просьбе жителей Череповецкого района будут расширены обочины дороги возле поселка Лесное для парковки автомобилей, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.С жалобой на заужение проезда на приеме у спикера областного парламента обратился один из жителей поселка, который рассказал, что в этом году рядом с населенным пунктом была оборудована лыжня здоровья, и в выходные заниматься спортом приезжают сотни череповчан. Вдоль дороги постоянно припарковано 50-60 автомобилей, которые мешают проезду и могут создаваться опасные ситуации.По словам Луценко, в этом вопросе необходимо найти компромисс, так как жалобы жителей поселка не беспочвенны.Спикер областного парламента предложил в настоящее время расширить обочины, а в перспективе – проработать два вопроса – расширение дороги в том месте, где проходит водопропускная труба, чтобы обезопасить конкретно этот участок, а также рассмотреть вариант строительства парковки.При этом Луценко сообщил, что в ближайшее время намерен лично выехать на место, чтобы оценить проблему, и возьмет ее решение на контроль.
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вологодская область, череповецкий район, андрей луценко
16:19 28.01.2022
 

Около вологодского поселка расширят обочины дороги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке на обочине
Автомобили на парковке на обочине - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили на парковке на обочине
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ВОЛОГДА, 28 янв – РИА Новости. По просьбе жителей Череповецкого района будут расширены обочины дороги возле поселка Лесное для парковки автомобилей, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.
С жалобой на заужение проезда на приеме у спикера областного парламента обратился один из жителей поселка, который рассказал, что в этом году рядом с населенным пунктом была оборудована лыжня здоровья, и в выходные заниматься спортом приезжают сотни череповчан. Вдоль дороги постоянно припарковано 50-60 автомобилей, которые мешают проезду и могут создаваться опасные ситуации.
По словам Луценко, в этом вопросе необходимо найти компромисс, так как жалобы жителей поселка не беспочвенны.
Спикер областного парламента предложил в настоящее время расширить обочины, а в перспективе – проработать два вопроса – расширение дороги в том месте, где проходит водопропускная труба, чтобы обезопасить конкретно этот участок, а также рассмотреть вариант строительства парковки.
При этом Луценко сообщил, что в ближайшее время намерен лично выехать на место, чтобы оценить проблему, и возьмет ее решение на контроль.
Склад леса - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:59Вологодская область
На Вологодчине поддержали законопроект о корректировке Лесного Кодекса
 
Вологодская областьВологодская областьЧереповецкий районАндрей Луценко
 
 
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