https://ria.ru/20220128/nizhniy-1769922938.html

Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода

Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.01.2022

Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода

Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь.

2022-01-28T12:00

2022-01-28T12:00

2022-01-28T12:00

какая-то мистика

нижний новгород

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769922768_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_c655f7781a55e7ae9551f525388b3df5.jpg

Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь. audio/mpeg

Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь. audio/mpeg

Рассказываем, по каким местам пройтись в Нижнем (конечно, если вы уже посмотрели Кремль, Чкаловскую лестницу и Большую Покровскую и хочется встреч с необычным). Нестандартные легенды “мистического Нижнего” описывает экскурсовод и автор блога travelblognn Елена Митягина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, подкаст, аудио