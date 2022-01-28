https://ria.ru/20220128/nizhniy-1769922938.html
Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода
Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.01.2022
Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода
Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь.
2022-01-28T12:00
2022-01-28T12:00
2022-01-28T12:00
какая-то мистика
нижний новгород
подкаст
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Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода
Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь.
audio/mpeg
Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода
Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь.
audio/mpeg
Рассказываем, по каким местам пройтись в Нижнем (конечно, если вы уже посмотрели Кремль, Чкаловскую лестницу и Большую Покровскую и хочется встреч с необычным). Нестандартные легенды “мистического Нижнего” описывает экскурсовод и автор блога travelblognn Елена Митягина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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нижний новгород, подкаст, аудио
Чупакабра и призрак девушки с факелом. Жуткие легенды Нижнего Новгорода
Прогуливаясь по барам Нижнего Новгорода, можно встретить призрак девушки с потухшим факелом (она только что подожгла трактир со своими обидчиками) и даже привидение “усатой княгини” - “Пиковой дамы”. По крайней мере, так гласят городские легенды. А в Нижегородской области водится таинственная Чупакабра, которая душит животных и выпивает их кровь.