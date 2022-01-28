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Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией
Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией - РИА Новости, 28.01.2022
Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией
НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:08
2022-01-28T18:28
в мире
нато
россия
сша
йенс столтенберг
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле", - сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Мы готовы сесть за стол переговоров - честных, добросовестных. Переговоров по существу. Мы готовы выслушать российские озабоченности. Мы уже доказали, что члены НАТО и Россия могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", - добавил генсек НАТО.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769983850.html
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в мире, нато, россия, сша, йенс столтенберг
18:08 28.01.2022 (обновлено: 18:28 28.01.2022)
 
Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией

Генсек НАТО Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле", - сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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"Мы готовы сесть за стол переговоров - честных, добросовестных. Переговоров по существу. Мы готовы выслушать российские озабоченности. Мы уже доказали, что члены НАТО и Россия могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", - добавил генсек НАТО.
В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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