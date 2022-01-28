https://ria.ru/20220128/nato-1770047522.html

Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией

Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией - РИА Новости, 28.01.2022

Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией

НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:08

2022-01-28T18:08

2022-01-28T18:28

в мире

нато

россия

сша

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле", - сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Мы готовы сесть за стол переговоров - честных, добросовестных. Переговоров по существу. Мы готовы выслушать российские озабоченности. Мы уже доказали, что члены НАТО и Россия могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", - добавил генсек НАТО.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769983850.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, россия, сша, йенс столтенберг