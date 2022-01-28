18:08 28.01.2022 (обновлено: 18:28 28.01.2022)
Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией
Генсек НАТО Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле", - сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Мы готовы сесть за стол переговоров - честных, добросовестных. Переговоров по существу. Мы готовы выслушать российские озабоченности. Мы уже доказали, что члены НАТО и Россия могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", - добавил генсек НАТО.
В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.